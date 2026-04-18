De esta manera la defensa del acusado podrá reunir pruebas para demostrar su inocencia

Dana Estrada / El Sol de México

Julián Ortega, abogado del joven de 24 años, dijo que durante la audiencia notó a su cliente nervioso y con miedo, y no pudo hablar con él, para constatar que durante su detención pudo ser víctima de maltrato por parte de los uniformados. Tampoco escuchar del todo su testimonio, pero asegura ser inocente.

Aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana (FGJ) en contra de Juan Jesús, son poco contundentes, lo que les permitirá recabar elementos a favor del joven durante estos cuatro días.

“Las pruebas no son contundentes tenemos mucho para llevar una adecuada defensa”, dijo Ortega.

La familia de Edith Guadalupe, víctima de feminicidio, no asistió a la audiencia, debido a que se encuentran en el velorio de la joven, pero contó con asesoría pública.

La audiencia de duplicidad se llevará a cabo este miércoles a las 10:00 horas en los juzgados orales de la CDMX. Mientras tanto la familia del joven, pido justicia para su hijo, y aseguró que es inocente.

Un video podría ser la carta fuerte de la defensa de Juan Jesús N

Recordemos que la defensa del acusado comentó sobre la existencia de un video dentro del edificio donde encontró el cuerpo de Edith Guadalupe, en donde se puede ver a un hombre tocando a una mujer en los elevadores, pero dudan de que se trate de su defendido.

“Nosotros estamos seguros de que mi hijo no fue, es un muchacho muy noble y muy trabajador”, dijo el padre de Juan Jesús.

El penalista también informó que no hay mucha información acerca de la probable empresa que ofrecía trabajo a Edith Guadalupe, aunque ya se tiene el nombre del apoderado del departamento al que se dirigía la joven. Sin embargo, explicó que no podían darse más detalles.