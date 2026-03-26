La SGIRPC capitalina informó que emisiones de ceniza volcánica se encuentra moviéndose hacia el oeste

Jorge Morales

De acuerdo con la institución, se lograron captar emisiones de vapor de agua con escaso contenido de ceniza, esto a través de webcams.

“El VAAC-NOAA Washington informa nuevas emisiones de ceniza volcánica moviéndose hacia el oeste del cráter, con rumbo a la Ciudad de México”.

¿En qué alcaldías podría caer ceniza del Popocatépetl?

¿Qué medidas de seguridad adoptar en caso de caída de ceniza en la CDMX?

De acuerdo con el Gobierno de México, ante estas situaciones se recomienda hacer lo siguiente:

Asimismo, después de la caída haz lo siguiente: