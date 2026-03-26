Activan alerta amarilla por probable caída de ceniza del Popocatépetl en alcaldías de la CDMX
La SGIRPC capitalina informó que emisiones de ceniza volcánica se encuentra moviéndose hacia el oeste
Jorge Morales
De acuerdo con la institución, se lograron captar emisiones de vapor de agua con escaso contenido de ceniza, esto a través de webcams.
“El VAAC-NOAA Washington informa nuevas emisiones de ceniza volcánica moviéndose hacia el oeste del cráter, con rumbo a la Ciudad de México”.
¿En qué alcaldías podría caer ceniza del Popocatépetl?
¿Qué medidas de seguridad adoptar en caso de caída de ceniza en la CDMX?
De acuerdo con el Gobierno de México, ante estas situaciones se recomienda hacer lo siguiente:
Asimismo, después de la caída haz lo siguiente:
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.