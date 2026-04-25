Autoridades pidieron a la ciudadanía atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas

KARINA ORTIZ PEREZ

¿Qué autos no circulan el domingo 26 de abril?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

Con esta medida se busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

Recomendaciones a la población

Por ello, cualquier evento deportivo, cultural, de esparcimiento sugiere ser cancelado para mitigar en lo posible cualquier afectación.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Tome en cuenta

• Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

• Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

• Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

• Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

• Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.