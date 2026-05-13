Actividades en CDMX para hacer si te quedas en la ciudad en las vacaciones de verano
Esta es la lista definitiva de mayo, junio y julio con actividades culturales y deportivas para quienes quieran salir del ambiente mundialista y para quienes se quieren unir a la fiesta
Jorge Morales
¿Qué actividades gratis habrá en CDMX entre junio y julio
Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras
Aldea global en el Bosque de Chapultepec
La Ola Más Grande del Mundo
FIFA Fan Festival
Formula 1 Exhibition
The Friends Experience
Exposición con más de 40 dinosaurios de tamaño real
Función de musical de la Cenicienta en el Palacio de Bellas Artes
Cuarta Feria de los Museos
Partidos de Diablos Rojos del México