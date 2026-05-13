elsoldemexico
Metrópolimiércoles, 13 de mayo de 2026

Actividades en CDMX para hacer si te quedas en la ciudad en las vacaciones de verano

Esta es la lista definitiva de mayo, junio y julio con actividades culturales y deportivas para quienes quieran salir del ambiente mundialista y para quienes se quieren unir a la fiesta

Síguenos en:whatsappgoogle

Jorge Morales

¿Qué actividades gratis habrá en CDMX entre junio y julio

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras

Guelagetza 2026

Aldea global en el Bosque de Chapultepec

La Ola Más Grande del Mundo

FIFA Fan Festival

Formula 1 Exhibition

The Friends Experience

Exposición con más de 40 dinosaurios de tamaño real

Función de musical de la Cenicienta en el Palacio de Bellas Artes

Cuarta Feria de los Museos

Partidos de Diablos Rojos del México

Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / SEP abrió un debate necesario

image
Claudia Corichi

Canasta básica y pobreza alimentaria

unnamed
Columna invitada

Opinión de Fernando Sosa / Tratado de extradición México – EU

unnamed
Columna invitada

Opinión de Martha González / El futuro se diseña con confianza

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES