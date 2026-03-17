elsoldemexico
Metrópolimartes, 17 de marzo de 2026

Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa que acuerdo impidió verificar inmueble en San Antonio Abad

Alessandra Rojo de la Vega denunció que el derrumbe en San Antonio Abad ocurrió pese a contar solo con un “acuerdo de facilidades” de la CDMX, y advirtió que varias obras similares no han podido ser verificadas por la demarcación

Dana Estrada y Manuel Cosme / El Sol de México

El 20 de octubre del 2025 la Secretaría de Vivienda de la CDMX otorgó el “acuerdo de facilidades” a la empresa y el 11 de noviembre del año pasado la alcaldía se dio por enterada de dicho permiso. 

Ante esto la alcaldesa, y su personal jurídico, insisten que la responsabilidad de haber dado permisos a una empresa que no quiso acreditar 10 acciones, es responsabilidad del gobierno de la CDMX. 

Rojo de la Vega dijo desconocer que se planea hacer con el predio, es decir, si luego de la demolición se construiría algo. 

Reitera Invi responsabilidad de alcaldías

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
Últimas notas:

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES