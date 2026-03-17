









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Rojo de la Vega dijo desconocer que se planea hacer con el predio, es decir, si luego de la demolición se construiría algo. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que el inmueble que se derrumbó en San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, contaba únicamente con un “acuerdo de facilidades” que emitió el gobierno de la CDMX y no el permiso de derrumbe otorgado por su demarcación; situación que ha encontrado en otras 17 obras de demoliciones.

Las construcciones, en su mayoría pertenecen a la iniciativa privada, y han sido reportadas por vecinos de distintas colonias, quienes lo han hecho por distintos motivos, desde exceso de ruido o polvo, así como temor a daños patrimoniales o de protección civil.

Explicó que en seis de esas 17 obras “no nos han dejado verificar, porque tienen acuerdo de facilidades administrativas y solo el Gobierno de la ciudad puede verificar. Aquí están los oficios y las pruebas”, expuso en conferencia de prensa.

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Recordó que estás revisiones son urgentes, ya que se debe dar fe de que las obras no pongan en riesgo a las comunidades, tal como ocurrió con San Antonio Abad, cuando la alcaldía manifestó que, el 25 de septiembre del año pasado, la empresa Fideicomiso 777 San Antonio Abad recurrió a la demarcación a solicitar el permiso de demolición, pero este no cumplia con 10 puntos, ente los que destacan el visto bueno de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo, Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, y la declaratoria de cumplimiento ambiental, con su correspondiente Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición, autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Algunos de los predios están ubicados en la calle Minatitlán 4, de la colonia Roma; Amsterdam 7, 219 y 11 de la Avenida México, en la colonia Hipódromo, y en Río Riber 24 en la colonia Cuauhtémoc. Estos predios sólo cuentan actualmente con “el acuerdo de facilidades” que da el gobierno de CDMX , desde el 2018, para acelerar la demolición de predios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Rojo de la Vega denunció que cuando el personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se presenta, responsables de las obras no permiten las verificaciones, alegando contar con acreditaciones del gobierno central, por lo que no es competencia de la institución inspeccionar las demoliciones.

La alcaldesa expresó que estas verificaciones se han complicado más, debido a que no cuentan con el personal suficiente para hacerlas, lo que provoca un rezago de 454 obras de construcción sin ser revisadas. En 2025 fueron 230 y en lo que va de este año se llevan 224 solicitudes.

Alessandra Rojo de la Vega explicó que al inicio de su administración, la alcaldía Cuauhtémoc tenía 12 verificadores acreditados por el Invea y dos vehículos; sin embargo, debido a una reestructuración de Instituto, ese número ha bajado a seis personas y un vehículo.

Hemos solicitado más personal al Invea y nos han dicho que están reestructurando el instituto (...) de primera instancia necesitamos que nos regresen a las 12 personas para poder hacer las verificaciones correspondientes en toda la alcaldía. Alessandra Rojo de la Vega

Alcaldesa de Cuauhtémoc

Ellos (el gobierno de CDMX) autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad. Alessandra Rojo de la Vega

Alcaldesa de Cuauhtémoc.

Además informó que el predio continúa con sellos de suspensión, y continuará así hasta que la empresa Fideicomiso 777 San Antonio Abad acredite el uso de suelo y el programa de protección civil, los cuales podrán presentar en un periodo de 15 días hábiles, es decir hasta aproximadamente el 31 de marzo, sino, se procederá a la clausura del predio.

La obligación de la verificación de las demoliciones corresponde a las demarcaciones, ratificó Inti Muñoz, secretario de Vivienda capitalino, quien afirmó que el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México así lo marca.

En conferencia de prensa, expuso que Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó documentos con incongruencias en materia de fechas por el caso del derrumbe de San Antonio Abad; incluso dijo que uno de ellos carece de firma y otros tienen fechas confusas.