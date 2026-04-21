Además, entre 2002 y 2008, la PAOT emitió nueve recomendaciones relacionadas con asentamientos humanos irregulares; sin embargo, después de esa fecha no hay más instrumentos de ese tipo.
La tendencia de las denuncias presentadas ante la PAOT no es regular, ya que en 2021 se presentaron 43 casos; al año siguiente bajaron a ocho; para 2023 nuevamente subieron a 33; en 2024 disminuyeron a seis y, en 2025 nuevamente aumentaron a 19.
Los señalados
Las investigaciones lo relacionan con la invasión de un paraje denominado “La Pradera”, ubicado en San Miguel Topilejo, alcaldía de Tlalpan, el cual fue recuperado durante un operativo efectuado el 14 de agosto de 2025.
Las víctimas le pagaron casi dos millones de pesos por diversos terrenos del paraje de La Pradera, donde las autoridades capitalinas recuperaron 2.64 hectáreas de suelo de conservación.
Autoridades de la Ciudad de México recuperaron más de 20 hectáreas de suelo de conservación y detuvieron a presuntos implicados en la venta ilegal de terrenos
El accidente se registró en el kilómetro 37+000, en dirección a Nezahualcóyotl. Paramédicos atendieron a los lesionados, mientras que autoridades iniciaron las labores de retiro de unidades y el levantamiento del cuerpo de la víctima
Víctor Varela, legislador del PVEM, indicó que la petición se debe incluir en una ley secundaria para que, en caso de una crisis financiera o sanitaria, no se ajuste el gasto gubernamental de este rubro
La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió 110 denuncias contra asentamientos humanos irregulares ubicados en suelo de conservación entre el 1 de enero de 2020 y el 11 de marzo de 2026. Mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) vinculó a proceso a tres personas por delitos ambientales y la venta de predios en esas áreas.
Las denuncias presentadas se concentran en cuatro alcaldías capitalinas, el primer lugar lo tiene Tláhuac, con 43; le sigue Xochimilco, con 39; Tlalpan, con 26; y Milpa Alta, con dos.
Mónica Alegre, titular de la PAOT, explicó en entrevista con El Sol de México que la función del organismo a su cargo es recibir las denuncias, investigarlas, emitir recomendaciones a las autoridades, identificar los vacíos existentes y señalar cuáles son necesarios cubrir.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia local informó que en lo que va de este gobierno, ha logrado vincular a proceso a tres personas a quienes se les imputa por presuntos delitos ambientales y la venta de terrenos irregulares.
Juan N, alias El Pitufo, está en proceso, luego de que policías de investigación lo detuvieron por ser presunto integrante de un grupo generador de violencia y por comercializar predios en áreas protegidas del sur de la ciudad.
El Pitufo operaba en tres oficinas distintas: una de ellas ubicada en la colonia Tlaxcaltengo La Mesa, alcaldía de Tlalpan; otra en la colonia Media Luna en la alcaldía de Coyoacán; y también vendía terrenos en una base de transporte en la alcaldía Xochimilco.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también detuvo a dos hombres identificados como Billi “N” y Edgar “N” presuntos integrantes de un grupo generador de violencia con zona de operaciones en el sur de la capital, quienes presuntamente también están relacionados con la venta ilegal de terrenos en suelo de conservación.
Ambas personas tienen relación con un predio que las autoridades capitalinas intervinieron el 28 de julio de 2025 en Santa Cecilia Tepetlapa, alcaldía Xochimilco, donde fueron recuperadas 20.58 hectáreas de suelo de conservación.
La secretaría del Medio Ambiente reportó que el año pasado llevó a cabo 34 operativos; el más reciente de este año tuvo lugar en predios de las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde recuperaron, dos y cuatro hectáreas respectivamente.
En su edición del 13 de abril El Sol de México publicó que los asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México aumentaron nueve veces en 23 años, al pasar de 348 en 1987 a tres mil 139 en 2020, revela un estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso local. La falta de suelo para vivienda impulsa invasiones en zonas de riesgo y sin servicios básicos, advierten especialistas.
La investigación Tenencia de la tierra: historias, conflictos y regularización, elaborada por Dayra Sayen Alejandre López, Nicole Ángeles Hernández Díaz y Miguel Armando Hernández Hernández, señala que la mayoría de estos asentamientos están en suelo de conservación y que el crecimiento de las invasiones se debe a la falta de reserva territorial para el desarrollo de vivienda, lo que propicia la ocupación de suelos no aptos para el desarrollo urbano, incluso en zonas calificadas como de riesgo.
El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 15 de marzo de 2018, obliga a que las alcaldías cuenten con una Comisión de Evaluación de Asentamientos, cuyas facultades son conocer y determinar las acciones a seguir en los asentaminetos humanos irregulares; esos organismos lo integran el alcalde, además de representantes de la Sedema, de las secretarías de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, la de Vivienda, la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Concejo Ciudadano.
Al respecto, Ricardo García Valdivia, coordinador del Programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México opinó que ese crecimiento de invasiones se debe principalmente a que el costo de la vivienda y de las rentas en la capital del país son muy altos, por lo que las personas prefieren compran predios a precios relativamente bajos porque carecen de servicios.