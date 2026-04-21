FJGCM ya vinculó a proceso a tres persona por el delito de invasión; los terrenos se vendieron hasta por 2 millones de pesos

Manuel Cosme

Además, entre 2002 y 2008, la PAOT emitió nueve recomendaciones relacionadas con asentamientos humanos irregulares; sin embargo, después de esa fecha no hay más instrumentos de ese tipo.

La tendencia de las denuncias presentadas ante la PAOT no es regular, ya que en 2021 se presentaron 43 casos; al año siguiente bajaron a ocho; para 2023 nuevamente subieron a 33; en 2024 disminuyeron a seis y, en 2025 nuevamente aumentaron a 19.

Los señalados

Las investigaciones lo relacionan con la invasión de un paraje denominado “La Pradera”, ubicado en San Miguel Topilejo, alcaldía de Tlalpan, el cual fue recuperado durante un operativo efectuado el 14 de agosto de 2025.

Las víctimas le pagaron casi dos millones de pesos por diversos terrenos del paraje de La Pradera, donde las autoridades capitalinas recuperaron 2.64 hectáreas de suelo de conservación.