Acusan opacidad y negligencia en tratamiento de restos en Tláhuac: Quisieron que pasara desapercibido

Madres buscadoras reclaman que la Fiscalía catalogue como restos arqueológicos a los restos humanos hallados en Tláhuac

Iván Ortiz

Jaqueline Palmeros, del colectivo Una Luz en el Camino, enlisto las irregularidades denunciadas, entre ellas la falta de peritos, arqueólogos y antropólogos por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) y de los servicios periciales de la Fgjcdmx.

“El Incifo no tiene capacidad para esto. Y aún no se pone ni la primera piedra del Centro de Resguardo Van a mandar el equipo pericial de las exhumaciones del Panteón de Dolores”, dijo a este diario la madre buscadora.

“[Los restos] se están agrupando sin una metodología técnica adecuada, rompiendo toda cadena de custodia y el derecho a la identidad”, explicó Palmeros, quien en febrero de 2025 localizó parcialmente a su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida en julio de 2020.

Una de las preocupaciones más grandes de las familias buscadoras es la hipótesis de las autoridades de que el millar de restos humanos no correspondan a personas desaparecidas sino a vestigios prehispánicos.

“Resulta inaceptable que las autoridades, específicamente la fiscalía, pretenda catalogar los hallazgos como restos arqueológicos, basándose únicamente en una apreciación visual”. sostuvo Jaqueline Palmeros.

Carlos Ramírez, del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, apuntó que las autoridades argumentaron que los restos eran arqueológicos por la localización de algunos tepalcates en la zona.

Sin embargo, advirtió, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) acudió al lugar y no respaldó esta versión oficial.

“El INAH nos dijo que no pueden afirmar nada hasta que concluyan los procesos de identificación”, comentó Ramírez, quien busca a su hermano Ángel Ramírez Chaufón, desaparecido en noviembre de 2019.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Ciudad de México hay seis mil dos personas desaparecidas que no han sido localizadas.

Lo anterior convierte a la capital del país en una de las entidades con las mayores crisis de desaparecidos en el país, donde hay 133 mil 173 personas desaparecidas

En la alcaldía Tláhuac han desaparecido 659 personas que no han sido localizadas a la fecha.

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Y en el caso del Estado de México y el municipio de Chalco la cifra es de 14 mil 677 desaparecidos y mil 529, respectivamente.