Metrópolidomingo, 5 de julio de 2026Aficionados abandonan el Monumento a la Revolución pese a concierto tras el México vs InglaterraLos miles de aficionados se marcharon a casa tristes por la eliminación de México ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de MéxicoDaniel Montes de OcaMéxico se despidió de la Copa del Mundo 2026. - Foto: Maximiliano Pérez/La PrensaLos goles ingleses sacaron el llanto de miles de aficionados mexicanos. - Foto: Maximiliano Pérez/La PrensaJude Bellingham y Harry Kane fueron los verdugos del equipo mexicano. - Foto: Maximiliano Pérez/La PrensaMéxico se quedó en los octavos de final de la Copa del Mundo. - Foto: Maximiliano Pérez/La PrensaSelección MexicanaMonumento A La RevoluciónCDMXMundial 2026Más NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis