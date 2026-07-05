Metrópolidomingo, 5 de julio de 2026

Aficionados abandonan el Monumento a la Revolución pese a concierto tras el México vs Inglaterra

Los miles de aficionados se marcharon a casa tristes por la eliminación de México ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México

Daniel Montes de Oca

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México se despidió de la Copa del Mundo 2026. - Foto: Maximiliano Pérez/La Prensa
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Los goles ingleses sacaron el llanto de miles de aficionados mexicanos. - Foto: Maximiliano Pérez/La Prensa
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Jude Bellingham y Harry Kane fueron los verdugos del equipo mexicano. - Foto: Maximiliano Pérez/La Prensa
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México se quedó en los octavos de final de la Copa del Mundo. - Foto: Maximiliano Pérez/La Prensa

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