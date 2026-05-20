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Metrópolimiércoles, 20 de mayo de 2026

Ajolotes y diseños en zonas vehiculares son distractores para la seguridad vial en CDMX, aseguran urbanistas

Especialistas en movilidad indicaron que se debe informar sobre los recursos utilizados para la compra y pinta de identidad gubernamental, así como la falta de señaléticas en varias zonas de la ciudad

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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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