Alcaldesa de Cuauhtémoc insistirá en más presupuesto por Mundial de futbol
Alessandra Rojo de la Vega indicó que el aumento del presupuesto lo destinaría para reforzar la seguridad frente a la llegada de miles de turistas por el evento de la FIFA
Karla Mora / El Sol de México
Comentó que si bien hasta el momento no hay un plan concreto, confío en que llegarán a una buena
Falla chatbot Amazónica de la alcaldía Cuauhtémoc
Durante la presentación, la funcionaria resaltó que la herramienta tecnológica es “el gobierno en tu celular”, para que los vecinos y visitantes de la demarcación resuelvan distintas dudas, sin perder tiempo.
Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.