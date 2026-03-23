Alcaldesa de Cuauhtémoc insistirá en más presupuesto por Mundial de futbol

Alessandra Rojo de la Vega indicó que el aumento del presupuesto lo destinaría para reforzar la seguridad frente a la llegada de miles de turistas por el evento de la FIFA

Karla Mora / El Sol de México

Comentó que si bien hasta el momento no hay un plan concreto, confío en que llegarán a una buena coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Falla chatbot Amazónica de la alcaldía Cuauhtémoc

Durante la presentación, la funcionaria resaltó que la herramienta tecnológica es “el gobierno en tu celular”, para que los vecinos y visitantes de la demarcación resuelvan distintas dudas, sin perder tiempo.