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Metrópolidomingo, 29 de marzo de 2026

Alcoholímetro en el Estadio Banorte se lleva a 162 vehículos al corralón durante inauguración

El operativo “Conduce sin alcohol” se llevó a cabo durante el viernes 27 y sábado 28 a los alrededores del recinto deportivo

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Manuel Cosme

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Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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