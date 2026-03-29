Alcoholímetro en el Estadio Banorte se lleva a 162 vehículos al corralón durante inauguración











Ciudad de Mexico , 29 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La SSC de la CDMX estuvo a cago de los exámenes para determinar el nivel de alcohol en la sangre de las y los automovilistas / Foto: Ernesto Muñoz / El Sol de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que detectó a 164 automovilistas que rebasaron el límite permitido de alcohol entre el 27 y 28 de marzo, por lo que se les remitió a El Torito.

Al dar el detalles acerca de la aplicación del alcoholímetro en las vialidades capitalinas en esas fechas, la corporación también comunicó que 162 vehículos fueron remitidos a los corralones por dicha infracción.

El personal de la SSC encargado del programa “Conduce Sin Alcohol” durante la reinauguración del Estadio Banorte, 27 mil 204 pruebas de ambiente al interior de los vehículos y otros 462 exámenes de aire aspirado.