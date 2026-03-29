Alcoholímetro en el Estadio Banorte se lleva a 162 vehículos al corralón durante inauguración

La Secretaría deSeguridad Ciudadana de la Ciudad de México(SSC CDMX) informó que detectó a 164 automovilistas que rebasaron el límite permitido de alcohol entre el 27 y 28 de marzo, por lo que se les remitió a El Torito.
Al dar el detalles acerca de la aplicación del alcoholímetro en las vialidades capitalinas en esas fechas, la corporación también comunicó que 162 vehículos fueron remitidos a los corralones por dicha infracción.
El personal de la SSC encargado del programa “Conduce Sin Alcohol” durante la reinauguración del Estadio Banorte, 27 mil 204 pruebas de ambiente al interior de los vehículos y otros 462 exámenes de aire aspirado.
La policía capitalina antes y durante el encuentro de futbol entre la Selección Mexicana y la portuguesa también realizó un total de 537 pruebas amistosas de consumo de alcohol a las y los aficionados, de las cuales 246 se aplicaron fuera del recinto y 291 dentro de él, como una forma de garantizar espacios seguros y reforzar la prevención de accidentes generados por el consumo de bebidas alcohólicas.