Alerta SSC por fraudes con artistas: así operan los delincuentes para engañar a fans
Los ciberdelincuentes pueden robar información de los fans que pueden utilizar en fraudes bancarios o vender los datos personales que obtienen
Ali Rodríguez / El Sol de México
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó de una nueva modalidad para estafas digitales y robo de información en la que se aprovechan del fanatismo de las personas.
Y en esta nueva modalidad los ciberdelincuentes no solo pueden fingir ser un famoso o los equipos de gestión de estos, sino que además ofrecen a los fans experiencias exclusivas con sus artistas a través de páginas web falsas.
¿Cómo operan los fraudes a fans?
Con la información que puedan obtener, los ciberdelincuentes pueden cometer otros delitos, como fraudes bancarios o la venta de datos.
¿Cómo evitar caer en fraudes con artistas o grupos musicales?
Para evitar que los fanáticos sean víctimas de un delito, la SSC brinda las siguientes recomendaciones:
Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.
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