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Metrópolijueves, 9 de abril de 2026

Alerta SSC por fraudes con artistas: así operan los delincuentes para engañar a fans

Los ciberdelincuentes pueden robar información de los fans que pueden utilizar en fraudes bancarios o vender los datos personales que obtienen

Ali Rodríguez / El Sol de México

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó de una nueva modalidad para estafas digitales y robo de información en la que se aprovechan del fanatismo de las personas.

Y en esta nueva modalidad los ciberdelincuentes no solo pueden fingir ser un famoso o los equipos de gestión de estos, sino que además ofrecen a los fans experiencias exclusivas con sus artistas a través de páginas web falsas.

¿Cómo operan los fraudes a fans?

Con la información que puedan obtener, los ciberdelincuentes pueden cometer otros delitos, como fraudes bancarios o la venta de datos.

¿Cómo evitar caer en fraudes con artistas o grupos musicales?

Para evitar que los fanáticos sean víctimas de un delito, la SSC brinda las siguientes recomendaciones:

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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