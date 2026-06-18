Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios: cuál es el conflicto entre la alcaldesa y la diputada
El comercio ambulante ha generado un conflicto entre la alcaldesa de Cuauhtémoc y la diputada del Congreso de CDMX, quienes tienen versiones encontradas sobre una confrontación registrada en Zona Rosa
Alma Hidalgo / El Sol de México
Diana Sánchez Barrios exige mesas de diálogo con trabajadores de la vía pública
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