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Metrópolijueves, 18 de junio de 2026

Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios: cuál es el conflicto entre la alcaldesa y la diputada

El comercio ambulante ha generado un conflicto entre la alcaldesa de Cuauhtémoc y la diputada del Congreso de CDMX, quienes tienen versiones encontradas sobre una confrontación registrada en Zona Rosa

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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ANÁLISIS

A la Sombra / Alessandra Rojo de la Vega

Diana Sánchez Barrios exige mesas de diálogo con trabajadores de la vía pública

PASAJE DE UNAS DE SAN COSME roberto hernandez (4)
Alma Rosa Hidalgo
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