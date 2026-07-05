Metrópolidomingo, 5 de julio de 2026

Amenaza de tormenta pone en riesgo el inicio a tiempo del partido México vs Inglaterra

Pronostican lluvia intensa con fuertes vientos y descarga eléctrica durante la tarde en la que se jugará el partido de octavos de final en el Estadio CDMX

EFE

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