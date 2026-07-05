Amenaza de tormenta pone en riesgo el inicio a tiempo del partido México vs Inglaterra

Metrópolidomingo, 5 de julio de 2026Amenaza de tormenta pone en riesgo el inicio a tiempo del partido México vs InglaterraPronostican lluvia intensa con fuertes vientos y descarga eléctrica durante la tarde en la que se jugará el partido de octavos de final en el Estadio CDMXEFELluviasEstadio BanorteMundialMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESMéxico vs Inglaterra OsvaldoCARTONESGuau guau Rubén