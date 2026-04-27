Anarquía en tarifas de estacionamientos de plazas comerciales de la CDMX

Estacionamientos de la capital del país cobran de manera diferenciada, incluso a elección y complicidad entre autoridades y concesionarios. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

Los estacionamientos de las plazas comerciales viven en la anarquía: tarifas variables, cobros por fracción desde la primera hora, tiempo de tolerancia a discreción, descuentos o cortesías de alguna tienda y el desconocimiento de la autoridad encargada de vigilar su correcto funcionamiento y poner las tarifas el panorama que vive el automovilista.

En la Ciudad de México, los precios de esos negocios van de los 28 a los 40 pesos. En contraste, las plazas en el Estado de México y provincia tienen servicio gratis o cobran 18 pesos.

El artículo 53 del Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece que los estacionamientos públicos son lugares destinados a la prestación del servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos por hora, día o mes, a cambio del pago que señale la tarifa autorizada por las alcaldías.

Aunque no en todas las alcaldías están enteradas de las atribuciones que tienen en materia de estacionamientos como Iztapalapa y Magdalena Conteras, quienes dijeron que esas tareas competen a instancias del gobierno de la CDMX.

La tarifa en Plaza Antara es de 30 pesos por las dos primeras horas y Plaza Galerías cobra 40 pesos por cuatro horas en compras superiores a 70 pesos. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

En Iztapalapa comentaron que la Secretaría de Movilidad (Semovi) emite la tarifa de los estacionamientos de las plazas comerciales conforme a “ciertos lineamientos que ellos determinan”; toma en consideración el tipo de estructura donde está el negocio; pero esa dependencia del gobierno capitalino negó que ella fije ese precio.

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El artículo 58 indica que los titulares de los estacionamientos públicos deberán “colocar a la vista del público el horario del servicio y el número (s) telefónico para quejas de los usuarios, así como la tarifa autorizada por hora y fracción de quince minutos”.

Las empresas están obligas a exhibir precios y horarios en que opera el estacionamiento. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

El Sol de México recorrió algunas plazas comerciales en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Álvaro Obregón, y observó que hay una disparidad en las tarifas que aplican los concesionarios de estacionamientos en esos sitios.

Perisur tiene la tarifa más baja con 28 pesos la hora; después de la primera hora, cada fracción de 15 minutos se cobra en siete pesos, de cinco a 12 horas el costo es de 140 pesos y de 12 a 24 horas aumenta a 200 pesos. Ahí hay 15 minutos de tolerancia al entrar, para salir sin pagar.

Usuarios exhiben cobros excesivos y denuncian que en estos sitios también hay robo de autopartes. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

La gran mayoría de los estacionamientos sólo consideran brindar un espacio para el alojamiento de autos pero no se hacen responsables por robo. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

Plaza San Jerónimo, tiene tarifa de 30 pesos las dos primeras horas, a partir de la tercera hora se cobran 32 pesos distribuidos por fracciones de 15 minutos. En esa plaza se encuentra una tienda Soriana que sella el boleto gracias a lo cual sus clientes pagan 15 pesos por las dos primeras horas, con un tiempo de 15 minutos de tolerancia para salir, el resto de los comercios no ofrece ninguna promoción.

En plazas con mayor antigüedad, las tarifas llegan a ser más bajas pero está condicionadas a compras mínimas dentro del centro comercial. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

En el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, Plaza Antara tiene una tarifa de 30 pesos por las dos primeras horas y Plaza Galerías cobra 40 pesos por cuatro horas en compras superiores a 70 pesos en cualquier establecimiento de ese centro comercial., con boleto sellado.

En algunos estacionamientos, hay servicio de vigilancia pero no garantiza que no se comentan delitos contra la propiedad. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

La Dirección de Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc explicó a El Sol de México que el cálculo de las tarifas de los estacionamientos se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que para este año la cuota mínima es de 27 pesos con 59 centavos y la máxima de 52 pesos con 36 centavos.

César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, informó que los propietarios de los estacionamientos consultan a la alcaldía sobre las tarifas que aplicarán, con base en parámetros establecidos de los costos.

En la alcaldía Cuauhtémoc, el cobro se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor; en contraste la Miguel Hidalgo, concesionarios y alcaldía determinan el precio. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

Si en algún caso se identifica que hay un sobrecosto, lo primero que se debe hacer es denunciarlo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que finalmente es la instancia correcta que lo supervisa, además de hacerlo en la alcaldía correspondiente, la cual tiene la atribución de realizar verificaciones - César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, alcaldía Miguel Hidalgo

En Parque Delta, donde la tarifa es de 33 pesos por hora, Josué Merino, automovilista, “los cobros son excesivos y lo malo es que los comercios no dan cortesía a los clientes cuando la gente compra; en contraste comentó que en estacionamientos de Cuernavaca, muchos son gratis”.

La diferencia de costos en zonas puede ser muy variable, por lo que usuarios solicitan regular tarifas. / Foto: Adrián Vázquez/El Sol de México

Cesar Ramírez, otro automovilista, criticó que haya personas que de forma insistente ofrecen lavar el carro y, si no aceptas dañan el vehículo; “también la reposición del boleto es costosa si el conductor lo pierdes, por lo menos te cuesta 200 pesos, de lo contrario no se puede salir del local”.

Hace unas semanas, el diputado local, Pedro Haces Lago presentó una iniciativa que propone que todos los estacionamientos de plazas comerciales otorguen una hora gratis a clientes que consumen en algún local. Se trata de adiciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para beneficiar a los usuarios de vehículos y, de manera indirecta, a los establecimientos, ya que fomenta la permanencia de los compradores, incrementa la capacidad de consumo y fortalece su lealtad.