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Metrópolilunes, 27 de abril de 2026

Anarquía en tarifas de estacionamientos de plazas comerciales de la CDMX

Automovilistas se quejan por cobros excesivos y por la omisión de los seguros por no pagar robo parcial o de autopartes

Manuel Cosme

Magdalena Contreras respondió que, de la acuerdo con su área jurídica, las tarifas las pone Semovi, además de que se carecía de información sobre estacionamientos en plazas comerciales.

El estacionamiento de Plaza Mitikah cobra 40 pesos por dos horas; a partir de la tercera hora se cobra el bloque completo en 10 horas.

En esos negocios no se ofrece tiempo de cortesía a los automovilistas quienes tienen que pagar tarifas completas.

Sobre la anarquía en las tarifas de los estacionamientos de plazas comerciales, el funcionario respondió que las empresas determinan el valor del costo de la hora dependiendo de la demanda.

En entrevista, lamentó que esos comercios cobren aunque “el seguro no aplica en casos de robos parciales o autopartes, entonces el pago para qué sirve?”.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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