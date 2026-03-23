En seis años, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil registró 995 inundaciones en las 16 alcaldías, afectando principalmente a Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y Álvaro Obregón

El cierre de la inscripción para que puedan participar en la consulta por vía digital será el miércoles 15 de abril

El morenista, Paulo García, declaró que la capital ya se acostumbró a la celebración de eventos masivos internacionales, por ello confía en que le irá muy bien

Los integrantes de la Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones solicitan un alto al hostigamiento policial y mediático, pues afirmaron que hay represión contra su movimiento

Entre los nuevos espacios construidos destacan un auditorio, un foro al aire libre, una alberca semiolímpica, centro de desarrollo infantil, temazcal, laboratorio clínico, entre otros beneficios

El desfile estuvo integrado por comparsas, danzantes folclóricos y parachicos, quienes le desearon suerte a la Selección Nacional para el partido inaugural del 11 de junio

La exposición contará con algunos bocetos preparatorios, cuadernos de apuntes con memorias de la autora y libros de su colección personal

Los detenidos enfrentan cargos por robo, daño a los bienes y ataques a las vías generales de comunicación

Ángel Tamariz deja la dirección de la ADIP por una curul en el congreso de la CDMX

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Xóchitl Bravo , coordinadora parlamentaria de Morena, dio la bienvenida al diputado Ángel Tamariz y confió en que desde su nuevo cargo trabajará en favor de la comunidad.

El extitular de la ADIP será el suplente del legislador Fernando Zárate, quien pidió licencia. para asumir un cargo en el Gobierno Federal

Ángel Tamariz Sánchez pasó de la titularidad de la Agencia Digital de Innovación Pública ( ADIP ) a ser ahora diputado local como suplente de Fernando Zárate , quien pidió licencia para ese cargo.

El nuevo legislador asumió ese puesto de representación popular durante la sesión del Congreso de la CDMX, como parte de su trayectoria política está que fue fundador de Morena y su trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón donde impulsó diversas iniciativas en beneficio de la comunidad.