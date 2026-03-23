Ángel Tamariz deja la dirección de la ADIP por una curul en el congreso de la CDMX
El extitular de la ADIP será el suplente del legislador Fernando Zárate, quien pidió licencia. para asumir un cargo en el Gobierno Federal
Manuel Cosme
Xóchitl Bravo, coordinadora parlamentaria de Morena, dio la bienvenida al diputado Ángel Tamariz y confió en que desde su nuevo cargo trabajará en favor de la comunidad.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.