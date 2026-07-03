Metrópoliviernes, 3 de julio de 2026

Apoyarán con 50 mil pesos a cada familia de los cuatro fallecidos en los festejos en Reforma

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó sobre las investigaciones para determinar las causas de la muerte de las cuatro víctimas

Dana Estrada / El Sol de México

Dana Estrada
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