Apoyarán con 50 mil pesos a cada familia de los cuatro fallecidos en los festejos en Reforma
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó sobre las investigaciones para determinar las causas de la muerte de las cuatro víctimas
Dana Estrada / El Sol de México
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