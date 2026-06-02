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Metrópolimartes, 2 de junio de 2026

Aprueban diputados de CDMX incluir en la Constitución capitalina la nulidad de elección por intervención extranjera

Se impone mayoría de la Cuatrote.

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Manuel Cosme

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