Aprueban diputados de CDMX incluir en la Constitución capitalina la nulidad de elección por intervención extranjera

METRÓPOLI

CNTE cumple 8 días colapsando CDMX: cierran Reforma y Circuito Interior y tiran figuras colocadas para el Mundial

Debido a las protestas, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que realizar una reunión por videollamada con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo