Metrópolimartes, 2 de junio de 2026
Aprueban diputados de CDMX incluir en la Constitución capitalina la nulidad de elección por intervención extranjera
Se impone mayoría de la Cuatrote.
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