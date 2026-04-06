Árboles trasplantados por construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan se adaptan a nuevos espacios

En ese momento, la dependencia indicó que no talaron ningún árbol, sino que los trasplantaron y por eso, hasta el momento, no aplican medidas de mitigación ambiental en el proyecto.
El Parque de los Periodistas Ilustres es el área más grande donde trasplantaron los árboles y, debido a la cantidad de éstos, nuevamente es complejo distinguir cuáles corresponden a los retirados de la Calzada Flotante.
Otros factores para tomar en cuenta en un trasplante de árbol son la preparación del cepellón, que es el volumen del suelo que lleva en las raíces; el traslado, el tamaño y la especie del árbol, pues hay algunas más resistentes.
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Con la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan, que va de Tlaxcoaque a Chabacano, en la alcaldía Cuauhtémoc, un centenar de árboles fueron trasplantados, algunos de ellos ya dan muestra de adaptación y reverdecen en los espacios donde los plantaron.
El Sol de México publicó en su edición del 6 de enero de este año que decenas de árboles fueron retirados para la construcción de la Calzada Flotante que, hasta el 31 de enero, tenía un avance de 54 por ciento, según informó la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) en una solicitud de transparencia.
La Sobse informó a esta casa editorial que los árboles retirados se encuentran en el tramo de la estación del Metro Viaducto a Xola, en la Plaza Santa Cruz y en el Parque de los Periodistas Ilustres, éste el más lejano a la zona donde construyen la calzada elevada.
“Por cuanto hace a las medidas de mitigación, éstas a la fecha no aplican, toda vez que el arbolado ha sido trasplantado, el cual muestra signos de adaptación a sus nuevos entornos. Su intervención y tratamiento se realiza conforme al visto bueno emitido por la autoridad ambiental competente”, señalan en respuesta a una solicitud de transparencia con número de folio 090163126000463.
En el intertramo de las estaciones del Metro Viaducto y Xola es complicado distinguir los árboles trasplantados, pues es una zona de difícil acceso; sin embargo, a simple vista se distinguen algunos árboles pequeños cuyas hojas tienen un color amarillo, como si estuvieran secos.
En la Plaza Santa Cruz, los árboles trasplantados son más distinguibles: tienen un listón azul y, en sus bases, es notable que tienen un cuidado particular. Son alrededor de 12 árboles, todos en pie, aunque hay al menos tres que tienen las hojas completamente amarillas.
En enero de este año, eltitular de la Sobse, Raúl Basulto Luviano, respondió a este diario que en febrero podrían determinar si los árboles sobrevivieron o no al trasplante. Desde el punto de vista técnico, esto es más complejo de determinar, de manera que podrían tardar mínimo un año en garantizar la supervivencia del ejemplar, señaló el arborista Édgar Ojeda.
“Desde el punto de vista digamos fisiológico, los árboles funcionan como un sistema termodinámico de energía. Al sacarlo, al cortar las raíces, se afecta bastante este sistema, es decir, hay muchas pérdidas de energía y por eso tiene que hacerse con mucho cuidado y con una labor técnica bien ejecutada.
“Incluso, en la Ciudad de México hay una norma que dicta cómo debe de hacerse un trasplante, es decir, debió de haberse hecho con planeación suficiente para poder ejecutar estos cortes de raíces, el preparado del árbol para suministrarle aminoácidos y otros productos que le ayuden a soportar este cambio”, explicó.
Comentó que, si bien la norma actual indica que un árbol trasplantado debe tener un programa de mantenimiento mínimo de un año, hay ejemplares que tardan hasta tres, cuatro o cinco años, cuando produzca nuevos tejidos y raíces. Si el procedimiento lo realizan correctamente, hay 90 por ciento de probabilidades de que el árbol trasplantado viva.
“En el shock del trasplante, el árbol lo que intenta es dejar de evapotranspirar y es hasta cierto punto normal que pierda las hojas; pero lo que no es normal es que queden pegadas ahí, secas, no sé cuánto tiempo tengan que lo hayan hecho, pero es parte del show del trasplante”, dijo.
El especialista opinó que, en un proceso de transparencia, es importante que las autoridades locales señalen por qué escogieron para el traslado los parques referidos y el intertramo de Viaducto y Xola, sobre todo porque este último punto resulta de difícil monitoreo, además de que aparentemente los árboles trasplantados son una especie que suele crecer muy rápido.