Árboles trasplantados por construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan se adaptan a nuevos espacios

Experto asegura que se necesita de uno a cinco años y un programa de mantenimiento para determinar si sobrevivirán

Karla Mora / El Sol de México

En ese momento, la dependencia indicó que no talaron ningún árbol, sino que los trasplantaron y por eso, hasta el momento, no aplican medidas de mitigación ambiental en el proyecto.

El Parque de los Periodistas Ilustres es el área más grande donde trasplantaron los árboles y, debido a la cantidad de éstos, nuevamente es complejo distinguir cuáles corresponden a los retirados de la Calzada Flotante.

Otros factores para tomar en cuenta en un trasplante de árbol son la preparación del cepellón, que es el volumen del suelo que lleva en las raíces; el traslado, el tamaño y la especie del árbol, pues hay algunas más resistentes.