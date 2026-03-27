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Gloria López / El Sol de México

“Es muy importante decirles que este Operativo de Semana Santa Segura para la Ciudad de México proviene de la coordinación del Gabinete para la Construcción de Paz”, afirmó.

Destacó que el operativo contempla vigilancia en zonas de alta concentración, eventos religiosos, actividades comunitarias y espacios turísticos, además de reforzar la presencia policiaca en toda la ciudad.

Brugada Molina también hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad, particularmente en lo relacionado con el consumo de alcohol y la convivencia social.

“Disfrutemos la Semana Santa con responsabilidad; que la convivencia no afecte a su familia o a la comunidad”, indicó.

Adelantó que se reforzará el programa Conduce Sin Alcohol, como parte de las acciones preventivas para evitar accidentes viales y salvar vidas durante la temporada.

“Todos ellos estarán realizando labores de vigilancia, prevención y atención en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y transporte público”, explicó.

“Vamos a intensificar nuestra presencia en zonas comerciales y de transporte, garantizando la movilidad oportuna y eficaz en la ciudad”, indicó.

‘Alcoholímetro’ reforzará su presencia

Asimismo, destacó que el programa Conduce Sin Alcohol tendrá presencia estratégica en distintos puntos de la capital.

“Con el objetivo de salvar vidas y prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, reforzaremos este programa”, puntualizó.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Bertha Alcalde Luján, aseguró que la dependencia mantendrá operaciones permanentes durante todo el periodo vacacional, con atención continua a la ciudadanía.

“Estaremos trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana, con todas nuestras agencias abiertas, listas para recibir denuncias, atender a las víctimas y actuar de manera inmediata”, informó.

La fiscal señaló que, ante el incremento de actividades y movilidad en estas fechas, se fortalecerá la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fuerzas federales y demás instancias del gobierno.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, destacó que el operativo refleja una estrategia integral de seguridad que ha permitido disminuir delitos de alto impacto en la capital.

“Hoy hay una coordinación sin precedentes entre todas las instituciones, lo que nos permite garantizar que esta Semana Santa sea un territorio de paz para todas y todos”, expresó.

El edil también resaltó que este despliegue no solo representa acciones de vigilancia, sino la presencia de un gobierno comprometido con la seguridad de la ciudadanía.