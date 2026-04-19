El director del Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura propuso transformar estacionamientos en áreas verdes y de convivencia en Ciudad Universitaria

Manuel Cosme

“Tenemos más áreas para estacionar coches que aulas o áreas de aprendizaje”, dijo Antonio Suárez.

Indicó que Ciudad Universitaria tiene más de 700 hectáreas, incluida la Reserva Ecológica del Pedregal; hay 57 hectáreas de estacionamientos, 60 de vialidades y 54 de edificios.

“¿Cómo en la máxima casa de estudios tenemos más áreas para circular y estacionar autos que áreas para el aprendizaje? No es posible seguir con ese desequilibrio”, expresó.

Este plan, explicó, tiene como base la infraestructura verde que gira alrededor de cuatro ejes principales: la mejora del espacio público, la protección de la biodiversidad, el manejo del agua y la movilidad.

El director del Laboratorio de Movilidad comparó este cambio con pequeños parches, para que en adelante esos estacionamientos unidos sean corredores peatonales, que la gente camine, vaya y vuelva por ellos.

Respecto a este un proyecto piloto con la inciativa privada, el director del Laboratorio de Movilidad dijo que eso serviría mucho para ampliar la Reserva Ecológica del Pedregal con el cerrito del Zacatépetl y Cuicuilco.

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El entrevistado mencionó que otra ventaja de este proyecto es reducir el consumo energético y que México sea un país más soberano en esa área, ya que actualmente casi el 50 por ciento de la energía que se genera nacionalmente o se importa se utiliza en transportes.