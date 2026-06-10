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Metrópolimiércoles, 10 de junio de 2026

Cómo llegar en transporte público de la CDMX al partido inaugural del Mundial de Futbol

Quienes pasen por la zona podrán encontrar como alternativos Metro, Metrobús, Tren Ligero, RTP, Trolebús, taxi oficial o de aplicación, bicicleta, scooter y a pie

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Dana Estrada / El Sol de México

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 ¿Cómo adquirir tu tarjeta de Movilidad Integrada edición del Mundial? 

¿Cómo llegar en Transporte Público: Metro, Metrobús, y Tren Ligero hasta el Estadio Azteca? 

¿Qué pasará en el Tren Ligero? 

Rutas sin estacionamiento

¿Cómo llegar en Scooter y Bicicleta?

Taxis de la CDMX o servicios de aplicación

Zonas peatonales para llegar al Estadio Azteca

Se recomienda llegar a partir de las 9:00 am 

Dana Estrada
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