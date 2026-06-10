Quienes pasen por la zona podrán encontrar como alternativos Metro, Metrobús, Tren Ligero, RTP, Trolebús, taxi oficial o de aplicación, bicicleta, scooter y a pie
Dana Estrada / El Sol de México
¿Cómo adquirir tu tarjeta de Movilidad Integrada edición del Mundial?
¿Cómo llegar en Transporte Público: Metro, Metrobús, y Tren Ligero hasta el Estadio Azteca?
¿Qué pasará en el Tren Ligero?
Rutas sin estacionamiento
¿Cómo llegar en Scooter y Bicicleta?
Taxis de la CDMX o servicios de aplicación
Zonas peatonales para llegar al Estadio Azteca
Se recomienda llegar a partir de las 9:00 am