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Metrópolimiércoles, 1 de julio de 2026

¡Atención automovilistas! Estas son las nuevas fechas de verificación vehicular para la CDMX

Se mantiene el costo por los servicios de verificación vehicular que prestan los Verificentros, el cual es de 765 pesos para todo tipo de Constancia de Verificación

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Karla Mora / El Sol de México

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¿Qué requisitos debes tomar en cuenta?

Karla Mora
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