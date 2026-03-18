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Metrópolimiércoles, 18 de marzo de 2026

Avanza coordinación entre alcaldías y Gobierno de CDMX para el Mundial de Futbol

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, reclama más recursos para las demarcaciones que reciban una mayor cantidad de turistas

Manuel Cosme

Al salir del encuentro, el alcalde de Coyoacán consideró que en este tipo de reuniones hay avances sustantivos y sobre todo una coordinación perfecta con el gobierno local para este evento.

Tabe insistió en la necesidad de que el gobierno aumente los recursos a las demarcaciones que recibirán más visitantes, “se necesita dinero para camiones de basura, limpieza y elementos de seguridad”.

El alcalde salió molestó de la reunión y dijo que también se pronunció en contra de que a la alcaldía Miguel Hidalgo la quieran tomar como un salón de fiestas de la ciudad.

El gabinete de coordinación sesionará nuevamente el 8 de abril, ese día sus integrantes abordarán el tema del turismo.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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