Avanza coordinación entre alcaldías y Gobierno de CDMX para el Mundial de Futbol
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, reclama más recursos para las demarcaciones que reciban una mayor cantidad de turistas
Manuel Cosme
Al salir del encuentro, el alcalde de Coyoacán consideró que en este tipo de reuniones hay avances sustantivos y sobre todo una coordinación perfecta con el gobierno local para este evento.
Tabe insistió en la necesidad de que el gobierno aumente los recursos a las demarcaciones que recibirán más visitantes, “se necesita dinero para camiones de basura, limpieza y elementos de seguridad”.
El alcalde salió molestó de la reunión y dijo que también se pronunció en contra de que a la alcaldía Miguel Hidalgo la quieran tomar como un
El gabinete de coordinación sesionará nuevamente el 8 de abril, ese día sus integrantes abordarán el tema del turismo.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.