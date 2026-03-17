elsoldemexico
Metrópolimartes, 17 de marzo de 2026

Axe Ceremonia: empresas responsables de la muerte de fotoperiodistas ya tienen 25 amparos para evitar juicio

Operadora Eclectic, la Agencia de los Socios y O.N Producciones Creativas, así como 8 personas físicas (accionistas, apoderados legales y administradores) son quienes tramitaron este recurso legal

Gloria López / El Sol de México

De estos recursos legales, 15 pertenecen exclusivamente a la empresa Operadora Eclectic, encargada de la administración del Parque Bicentenario.

Subrayó que el mapa de imputados incluye a tres personas morales: Operadora Eclectic, la Agencia de los Socios y O.N Producciones Creativas, además de ocho personas físicas entre las que se encuentran accionistas, apoderados legales y administradores.

El asesor jurídico Oscar Camarena cuestionó por qué un asesor de las víctimas, que además es servidor público, solicita a la Fiscalía que no se impute a una de las empresas involucradas.

Edwin Alan Piñón aclaró que este caso va más allá de un pago para la reparación del daño, buscan que se impute a los responsables y que este caso sea un precedente para que no se vuelva a repetir. 

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES