Axe Ceremonia: empresas responsables de la muerte de fotoperiodistas ya tienen 25 amparos para evitar juicio

De estos recursos legales, 15 pertenecen exclusivamente a la empresa Operadora Eclectic, encargada de la administración del Parque Bicentenario.
Subrayó que el mapa de imputados incluye a tres personas morales: Operadora Eclectic, la Agencia de los Socios y O.N Producciones Creativas, además de ocho personas físicas entre las que se encuentran accionistas, apoderados legales y administradores.
El asesor jurídico Oscar Camarena cuestionó por qué un asesor de las víctimas, que además es servidor público, solicita a la Fiscalía que no se impute a una de las empresas involucradas.
Edwin Alan Piñón aclaró que este caso va más allá de un pago para la reparación del daño, buscan que se impute a los responsables y que este caso sea un precedente para que no se vuelva a repetir.
Ante la amenaza de que los docentes irrumpan en la conferencia matutina presidencial, Palacio Nacional ha sido protegido con vallas, mientras autoridades alistan operativos por el inminente colapso vial
Alessandra Rojo de la Vega denunció que el derrumbe en San Antonio Abad ocurrió pese a contar solo con un “acuerdo de facilidades” de la CDMX, y advirtió que varias obras similares no han podido ser verificadas por la demarcación
Un juez concedió prisión domiciliaria a Carlota “N”, adulta mayor vinculada a proceso por el homicidio de dos hombres y la tentativa de homicidio contra un menor en Chalco. La medida cautelar incluye brazalete electrónico, prohibición de acercarse a las víctimas y restricción para salir del país.
A un año del Festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario donde fallecieron los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, aún no hay sanción a los responsables debido a una estrategia e irregularidades de las empresas imputadas para frenar el proceso y evitar la audiencia inicial.
En conferencia de prensa, la defensa legal de Miguel Ángel Rojas, informó que se han contabilizado al menos 25 amparos que obstaculizan el avance de las investigaciones que coinciden en tiempos, argumentos y solicitudes planteadas con la defensa legal de la familia de Berenice Giles.
“Nosotros hemos hecho un conteo de aproximadamente 25 amparos que se han tramitado y algo que nos llama mucho la atención es que 15 de estos amparos han sido promovidos por Operadora Eclectic, 13 de estos amparos, han tenido como objeto impedir el inicio del proceso penal”, explicó Edwin Alán Piñón, parte del equipo jurídico.
“La primera empresa que es Operadora Eclectic, que es básicamente la administradora del Parque, quien elaboró el programa especial de protección civil y que sabían que las grúas no estaban permitidas. Tenemos también a la Agencia de los Socios, que es esta empresa la organizadora del Festival, y a O.N. Producciones Creativas, ambas forman parte del Grupo Eco”, resaltó.
Oscar David Camarena, otro de los defensores legales, denunció que dentro de las irregularidades detectadas, se suma la participación de Gerardo Guzmán Jiménez, servidor público de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), como asesor jurídico del caso de Berenice Giles, donde existen coincidencias en la estrategia jurídica entre Operadora Eclectic lo que advirtió, podría ser una estrategia coordinada que ha generado conflictos entre ambas familias y retrasos en el acceso a la justicia.
“Además de que está representando intereses de una de las víctimas y de que sus argumentos y las temporalidades coinciden con una de las empresas imputadas, es también un servidor público en funciones, lo cual nos parece muy preocupante y grave”, señaló.
Cuestionaron a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, el interés de este servidor público y de la Secretaría de Aguas de intervenir como asesor legal de la familia de Berenice Giles, quien presuntamente solicitó a la Fiscalía capitalina no imputar a la empresa Operadora Eclectic.
“Una empresa sabe que, ante una tragedia, lo peor que puede pasarle es pagar una suma de dinero, entonces el sistema le está diciendo que la impunidad sale barata. Y cuando la impunidad sale barata, la negligencia se vuelve una práctica tolerada”, señaló.
Recordó que Miguel murió ejerciendo el periodismo, haciendo lo que amaba, cubriendo un evento, trabajando. Y eso obliga a mirar las condiciones en las que periodistas desarrollan su labor en México, en precariedad, sin seguridad social, sin garantías suficientes, muchas veces expuestos a riesgos evitables.
Subrayó que el Parque Bicentenario fue concesionado en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, pese a tratarse de un espacio público cuya construcción costó aproximadamente tres mil 300 millones de pesos y que fue concesionado a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP por un monto anual de 1.2 millones, siendo Operadora Eclectic una filial de la concesionaria.
Reveló que existen antecedentes de negligencia en el Parque Bicentenario bajo la administración de Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP y Operadora Eclectic, en julio de 2023 que ocurrió otro fallecimiento durante un espectáculo masivo en el mismo recinto, sin que hasta la fecha se conozcan resultados de esa investigación.
Por ello, la abogada Tabata Salas, anunció la iniciativa “Ley para la Protección del Trabajo Periodístico” inspirada en la memoria de Miguel, que busca ser presentada ante el Congreso de la Ciudad de México y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Explicó que esta iniciativa tiene el objetivo se adopten protocolos específicos de seguridad para periodistas que laboran en festivales masivos de música. Además de que esta ley busca establecer responsabilidades claras y exigibles para empresas organizadoras y participantes, de modo que no puedan evadir su deber de garantizar condiciones seguras para la prensa, el staff y todas las personas involucradas en el evento.
También contemplan reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad en eventos masivos, garantizar condiciones dignas para el ejercicio periodístico y endurecer las responsabilidades de empresas organizadoras y promotoras, evitando que evadan su obligación de brindar entornos seguros o trasladen los riesgos a trabajadores y asistentes.