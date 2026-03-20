Bachilleres amanece en paro: 20 planteles mantienen banderas rojinegras

Autoridades escolares informaron que la reanudación de las clases dependerá de los avances en las negociaciones institucionales con el Sindicato de Trabajadores del COLBACH

Gloria López / El Sol de México

Mediante un comunicado, la institución educativa manifestó su apertura permanente a la negociación y reitera su compromiso con el bienestar de los estudiantes a pesar del paro laboral.

Las autoridades del COLBACH resaltaron que han implementado mejoras significativas en las condiciones de trabajo, tales como procesos de homologación salarial y la regularización de casi quinientos docentes durante los últimos dos años.

Informaron que el pliego petitorio presentado por el sindicato será revisado bajo un historial de avances recientes en materia de bienestar laboral y estabilidad institucional.

Entre las acciones destacan:

Los directivos de diversas unidades académicas exhortaron a los alumnos y padres de familia a mantenerse informados sobre el conflicto mediante los canales de comunicación oficial.