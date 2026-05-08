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Metrópoliviernes, 8 de mayo de 2026

Bomberos de CDMX estrenan drones autónomos para buscar y rescatar personas

Más de 300 bomberos están capacitados para participar en las jornadas de búsquedas en todo el Valle de México

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Dana Estrada / El Sol de México

Bomberos de la CdMx estrenan drones autónomos para búsqueda y rescate de personas 
La inversión en estos drones, vehículos y herramientas fue de 107 millones de pesos. - Foto: Luis Barrera/La Prensa
Bomberos de la CdMx estrenan drones autónomos para búsqueda y rescate de personas 
Hasta por 10 horas operan estos drones equipados con cámaras termocalóricas para detectar temperaturas corporales en los espacios de búsqueda. - Foto: Luis Barrera/La Prensa
Bomberos de la CdMx estrenan drones autónomos para búsqueda y rescate de personas 
Autoridades informaron que se están capacitando y certificando a bomberos para bucear y realizar búsqueda de personas en agua. - Foto: Luis Barrera/La Prensa
Bomberos de la CdMx estrenan drones autónomos para búsqueda y rescate de personas 
Actualmente hay más de 300 bomberos especializados en la búsqueda en tierra, en la CDMX. - Foto: Luis Barrera/La Prensa
Bomberos de la CdMx estrenan drones autónomos para búsqueda y rescate de personas 
La jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, durante la demostración del funcionamiento de los drones. - Foto: Luis Barrera/La Prensa
Bomberos de la CdMx estrenan drones autónomos para búsqueda y rescate de personas 
El cuerpo de bomberos recibió 30 vehículos para atender incendios. - Foto: Luis Barrera/La Prensa
Dana Estrada
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