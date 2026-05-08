Bomberos de CDMX estrenan drones autónomos para buscar y rescatar personas

Metrópoliviernes, 8 de mayo de 2026Bomberos de CDMX estrenan drones autónomos para buscar y rescatar personasMás de 300 bomberos están capacitados para participar en las jornadas de búsquedas en todo el Valle de MéxicoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Dana Estrada / El Sol de MéxicoLa inversión en estos drones, vehículos y herramientas fue de 107 millones de pesos. - Foto: Luis Barrera/La PrensaHasta por 10 horas operan estos drones equipados con cámaras termocalóricas para detectar temperaturas corporales en los espacios de búsqueda. - Foto: Luis Barrera/La PrensaAutoridades informaron que se están capacitando y certificando a bomberos para bucear y realizar búsqueda de personas en agua. - Foto: Luis Barrera/La PrensaActualmente hay más de 300 bomberos especializados en la búsqueda en tierra, en la CDMX. - Foto: Luis Barrera/La PrensaLa jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, durante la demostración del funcionamiento de los drones. - Foto: Luis Barrera/La PrensaEl cuerpo de bomberos recibió 30 vehículos para atender incendios. - Foto: Luis Barrera/La PrensaDana EstradaÚltimas notas:Bomberos de CDMX estrenan drones autónomos para buscar y rescatar personasCentrobús compartirá carriles con Línea 4 del Metrobús en el Centro HistóricoDetienen a hombre acusado de desaparecer a su madre, Teresa Guadalupe, en CDMXClara BrugadaDronesBomberosNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLISiete de cada 10 explosiones en la CDMX por gas ocurren en viviendasMÉXICOMéxico descarta incluir el término “madre buscadora” en Ley que protege a defensores de derechos humanosMETRÓPOLILínea 3 del Metro concentra seis de cada 10 conatos de incendioMás NoticiasMETROPOLIEstudiantes de FES Cuautitlán y Acatlán exigen mejor movilidad y seguridad en sus plantelesLos universitarios marcharon del Parque de La Bombilla a Rectoría en CU, para exigir se cumpla el pliego petitorio que acordaron hace unas semanasMETRÓPOLIClara Brugada anuncia inversión histórica para obras de drenaje en IztapalapaLa jefa de Gobierno de CDMX indicó que se invertirán mil 200 millones de pesos para el mejoramiento de la red hidraúlica de la demarcaciónMETRÓPOLICentrobús compartirá carriles con Línea 4 del Metrobús en el Centro HistóricoLa ruta tendrá 12 autobuses eléctricos y 33 estaciones que recorrerán vialidades del Centro Histórico sin que se haya liberado el ambulantajeMETRÓPOLIAvanzan trabajos de Líneas 5 y 6 del Cablebús, pese a oposición vecinalLa Secretaría de Obras reporta avances en la Línea 6 del Cablebús con 7.5 millones ejercidos, mientras que la Línea 5 enfrenta retrasos y oposición vecinal debido a la falta de permisosMETRÓPOLIDetienen a hombre acusado de desaparecer a su madre, Teresa Guadalupe, en CDMXFernando N activó una ficha de búsqueda por la desaparición de la mujer de 55 años; la Fiscalía encontró material biológico que indica que Teresa fue agredida en su hogarMETRÓPOLIReconoce alcaldía Iztacalco que reglamento interno en la Magdalena Mixhuca pudo generar confusiónLa demarcación aclara que no están prohibidas las mascotas en la Ciudad Deportiva y que la redacción del documento generó molestias entre los usuariosMETRÓPOLICalor deja sin servicio varias estaciones de la Línea 5 del Metro; solo opera de Politécnico a OceaníaAdrián Rubalcaba, director del Sistema de Transporte Colectivo, indicó que del tramo de Oceanía a Pantitlán se coordinará apoyo mediante unidades RTPMETRÓPOLIPiden en el Congreso local proteger a usuarios del Metro por remodelaciones en Línea 2Ricardo Rubio Torres, legislador panista denunció que usuarios transitan por pasillos en penumbras y esquivan obstáculos en escaleras y andenesPOLICIACASe cumplen 48 horas de búsqueda por Mariana, niña arrastrada por el canal de NextlalpanLa pequeña de 11 años desapareció el pasado martes 5 de mayoMETRÓPOLIRefuerzan mantenimiento de trenes de la L2 del Metro previo al Mundial 2026Debido a la alta demanda que el evento deportivo representará en el servicio de transporte, las autoridades comenzaron los trabajos de mantenimiento en más de 30 trenesLO+VISTO1MÉXICOSEP adelanta fin del ciclo escolar 2025-2026 por Mundial e intenso calor: clases concluirán el 5 de junio2FINANZASSindicato del Monte de Piedad pide que la negociación para levantar la huelga sea pública3METRÓPOLICalor deja sin servicio varias estaciones de la Línea 5 del Metro; solo opera de Politécnico a OceaníaCOLUMNASLuis CarrilesAguas profundas / Los compromisos mineros de Rubén RochaHiroshi TakahashiEl Espectador / La Colección Gelman: un logro cultural que debe ser resguardadoJavier OrozcoAntena / Registro telefónico: ¿qué sucederá el 1 de julio? 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