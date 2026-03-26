Brigada de Vigilancia Animal resguardará a 293 perros rescatados del Refugio Franciscano

La secretaria del Medio Ambiente ofreció que la sociedad civil acompañará y observará el traslado

Manuel Cosme

El funcionario afirmó que la dependencia a su cargo ofreció a las partes en conflictos diversas alternativas para que encuentren una solución a sus problemas civiles, jurídicos y penales que enfrentan.

Anticipó que en tres meses, a más tardar, estará lista la primera etapa del refugio para animales con que contará el gobierno capitalino y posteriormente se avanzará en una segunda y tercera fase.