Brigada de Vigilancia Animal resguardará a 293 perros rescatados del Refugio Franciscano
La secretaria del Medio Ambiente ofreció que la sociedad civil acompañará y observará el traslado
Manuel Cosme
El funcionario afirmó que la dependencia a su cargo ofreció a las partes en conflictos diversas alternativas para que encuentren una solución a sus problemas civiles, jurídicos y penales que enfrentan.
Anticipó que en tres meses, a más tardar, estará lista la primera etapa del refugio para animales con que contará el gobierno capitalino y posteriormente se avanzará en una segunda y tercera fase.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.