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Metrópolijueves, 26 de marzo de 2026

Brigada de Vigilancia Animal resguardará a 293 perros rescatados del Refugio Franciscano

La secretaria del Medio Ambiente ofreció que la sociedad civil acompañará y observará el traslado

Manuel Cosme

El funcionario afirmó que la dependencia a su cargo ofreció a las partes en conflictos diversas alternativas para que encuentren una solución a sus problemas civiles, jurídicos y penales que enfrentan.

Anticipó que en tres meses, a más tardar, estará lista la primera etapa del refugio para animales con que contará el gobierno capitalino y posteriormente se avanzará en una segunda y tercera fase.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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