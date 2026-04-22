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Metrópolimiércoles, 22 de abril de 2026

Brugada presenta reforma para rentas justas en CDMX: los 4 ejes centrales en los que se basa la iniciativa

Se busca que en los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso habitacional, la renta no podrá incrementarse anualmente, más allá de la inflación del año anterior reportada por el Inegi

Manuel Cosme

En este contexto, Brugada respondió a quienes dicen que la intención de la reforma es afectar a la propiedad privada, señalando que esta afirmación busca engañar a los capitalinos, pues el objetivo es dar certeza jurídica.

“Rechazamos cualquier desinformación que se haga de que queremos de alguna manera afectar el principio de propiedad privada”, recalcó.

¿Cuáles son los 4 ejes centrales de la iniciativa para rentas en CDMX?

El segundo objetivo de la iniciativa es que las autoridades de la Ciudad de México amplíen su reserva territorial, así como la adquisición de suelo para la producción de vivienda social.

Esta institución será la encargada de defender los derechos, tanto de los arrendadores como de los arrendatarios. El objetivo es la construcción de relaciones inquilinarias justas, equilibradas y con certeza para todas las partes.

La renta no podrá incrementarse anualmente

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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