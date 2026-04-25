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Metrópolisábado, 25 de abril de 2026

Buenavista se prepara para que el Tren Felipe Ángeles tenga su primer día de operación

Solo un acceso del Tren Felipe Ángeles, en la estación Buenavista, tiene el espacio disponible para maletas o equipaje voluminoso

Dana Estrada / El Sol de México

Sin embargo, los únicos detalles que no estuvieron presentes este sábado fueron las señaléticas que indican las entradas y salidas, así como mapas de las estaciones y el reglamento de este nuevo transporte público.

Uno de los tres accesos automáticos es más amplio, pues tiene la finalidad de permitir el acceso con maletas, mientras que los otros tres no tienen capacidad para permitir el acceso con maletas muy voluminosas, pero sí con equipaje más sencillo.

De acuerdo con el personal del tren, el recorrido de Buenavista al AIFA está estimado entre 40 y 50 minutos.

Mientras tanto, Guillermo Calderón solo dijo a este diario que el resto de detalles serán dados este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, aseguró que ya todo está listo para su funcionamiento.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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