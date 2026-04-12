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Metrópolidomingo, 12 de abril de 2026

Cablebús divide a San Antonio Tecómitl: pobladores piden transporte para Milpa Alta y ejidatarios lo rechazan

El Gobierno de CDMX aclara que los ejidatarios no han rechazado definitivamente el proyecto que irá de la terminal Tláhuac de la Línea 12 del Metro a Milpa Alta

Manuel Cosme

Domingo Melo, quien se identificó como vecino, criticó a los ejidatarios por asumir una postura negativa y no ver los beneficios que traerá el Cablebús a todo el pueblo.

El funcionario comentó que continúan las reuniones con los ejidatarios para aclarar sus dudas, por lo que pidió mantener la mesura y no llegar a la confrontación.

Sobre la junta de firmas, el representante de la administración capitalina aclaró a los pobladores que no eran necesarias en este momento.

Diana Laura Mera Mejia, una de las vecinas que atendió la mesa de junta de firmas, informó que la intención era entregar la petición a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Ante esta situación, el pueblo de San Antonio Tecómitl ha comenzado a organizarse.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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