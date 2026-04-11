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Metrópolisábado, 11 de abril de 2026

Tramo donde opera la nueva ciclovía en la Calzada de Tlalpan tiene en promedio 33 accidentes graves al año

En los últimos siete años, la vialidad acumuló 240 siniestros viales provocados por exceso de velocidad y conducción en estado de ebriedad

Karla Mora / El Sol de México

En 2022, la dependencia registró 44 accidentes, el mayor número de los últimos siete años. Al año siguiente fueron 35 casos; en 2024, 36; en 2025, 27; y del 1 de enero al 19 de marzo de 2026 ya suman ocho accidentes.

Incidentes viales recientes y atención de emergencias

El 5 de diciembre del año pasado, un vehículo conducido por un hombre de 30 años chocó contra una jardinera y volcó sobre su toldo; el implicado no presentó lesiones de relevancia.

Estos accidentes requirieron la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local o del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Hasta hace unas semanas, trabajadoras sexuales colocaban obstáculos sobre el carril confinado, al señalar que la infraestructura interfería con su trabajo. En redes sociales, ciclistas advirtieron que estos obstáculos podrían provocar más accidentes.

Consultadas por esta casa editorial, algunas trabajadoras en Calzada de Tlalpan confirmaron que algunas personas colocaban piedras, basura y cintas; sin embargo, los propios ciclistas retiraban los obstáculos durante sus recorridos, por lo que dejaron de colocarlos.

Intersecciones peligrosas en CDMX

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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