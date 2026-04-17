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Metrópoliviernes, 17 de abril de 2026

Calzada Flotante toma forma sobre Tlalpan rumbo al Mundial 2026

El corredor peatonal elevado sobre la Línea 2 del Metro registra avances en columnas, barandales y pisos; la obra prevé finalizar el 30 de mayo

Karla Mora / El Sol de México

El proyecto incluye varios elementos que permiten visualizar cómo se verá una vez terminado. Por ejemplo, la escalera de acceso ya está completa y presenta una estructura similar a la del Metro, con pasamanos y gomas antideslizantes en cada peldaño.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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