Calzada Flotante toma forma sobre Tlalpan rumbo al Mundial 2026

La estación del metro San Antonio Abad se encuentra temporalmente cerrada de un lado, mientras las obrsa ya se encuentran por encima de la estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

La Calzada Flotante que irá de la zona de Tlaxcoaque al Metro Chabacano ya tiene forma; las columnas y trabes que hay hasta el momento bastan para imaginar cómo será la vía elevada pensada exclusivamente para peatones. Los primeros pasillos, los más próximos al acceso principal, ya están terminados.

De las novedades más visibles son los barandales para la protección peatonal. Los hay a la altura de las calles José María Roa Bárcenas, Ramón Aldama y José T. Cuéllar, en la zona más próxima a Chabacano; y en Pino Suárez, al inicio de la calzada, donde las pintaron de color lila y en algunas colocaron una malla del mismo color que también sirve de protección.

La Calzada Elevada es uno de los proyectos emblema del gobierno capitalino para el Mundial de Futbol. Consiste en un corredor peatonal de 1.8 kilómetros que pasará por arriba de la Línea 2 del Metro, desde la estación Pino Suárez hasta Chabacano.

Según la licitación, las obras deben concluir el 30 de mayo y tienen una inversión de mil 913 millones 934 mil 355.96 pesos; sin embargo, documentación de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse), de la que informó esta casa editorial en su edición del 30 de marzo de 2026, refiere que desde el año pasado se destinó un monto de dos mil 15 millones 700 mil pesos, a ejercerse entre 2025 y 2026.

En el tramo de la obra que se encuntra cerca de la estación del metro Chabacano ya se han colocado algunos barandales en el límite de la calzada flotante. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

En los primeros metros, próximos a la escalera de acceso principal al parque elevado, habrá macetones con árboles. Según imágenes compartidas por la Sobse en sus redes sociales, esa área ya cuenta con postes de alumbrado que estarán a lo largo del parque.

Avance de obra y afectaciones viales El levantamiento de columnas está completo y avanzan trabajos en pisos, macetas y estructuras metálicas; mientras que en la zona de Chabacano hay maquinaria que reduce carriles y genera tráfico en horas pico.

Hacia arriba, en los barandales nuevos, también estarán de color lila, idéntico al que la Secretaría de Obras y Servicios local usó para las escaleras de las estaciones del Tren ligero o del Centro de Transferencia Modal de Huipulco, cercano al Estadio Azteca.

Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, informó el 1 de abril en redes sociales que está completo el levantamiento de columnas, avanzan en la colocación de macetas y diversos tramos de pisos, concreto y estructuras metálicas en el parque elevado.

En las zonas más próximas a Chabacano hay maquinaria y grúas industriales que ocupan dos carriles de la calzada San Antonio Abad, lo cual deja a la arteria con otros dos carriles para los automóviles, lo que provoca tráfico en horas pico.

Las columnas de soporte de la calzada flotante ya llevan un avance que cruza la calzada de Tlalpan / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

Por las obras del parque peatonal, la estación del Metro San Antonio Abad de la Línea 2 está fuera de servicio, incluso la Sobse desmanteló parte de su estructura, específicamente las vigas metálicas que enunciaban el nombre de la estación, que quedaron relegadas en la zona de las obras.

De acuerdo con la Sobse, la calzada tiene garantizado el acceso universal con la instalación de elevadores; hasta el momento, no hay muestras de dónde instalarán los equipos. La dependencia informó que no contemplan la creación de rampas para bicicletas en el parque, debido a que estos transportes podrán usar la ciclovía que opera sobre Calzada de Tlalpan.

Los bajopuentes de la calzada de Tlalpan continuan en remodelación / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

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