Catrinas toman Paseo de la Reforma para celebrar el próximo Mundial de Futbol

El gorrión se volvió parte de esa utilería viva de la ciudad que sólo se nota cuando falta: el motociclista, la señora de los tamales, el policía recargado en una patrulla, la jacaranda en flor, la fila del camión, el perro dormido junto al puesto de periódicos. Está ahí, pero su abundancia lo volvió invisible.
Las catrinas tomaron Paseo de la Reforma para hacer una procesión en pleno mes de marzo, a fin de mostrar su entusiasmo por la próxima inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México.
Los participantes esta vez no vistieron el atuendo tradicional de noviembre, sino que complementaron su maquillaje de catrinas con la camiseta verde de la Selección Nacional, con ella gritaron porras a favor de México, que el 11 de junio jugará el partido inaugural de esa justa deportiva.
La glorieta delÁngel de la Independencia fue el punto de partida del desfile. El primer contingente en salir a las 14:20 horas fue un grupo de batucada que puso la alegría al paso de las otras comparsas, a las que sumó un grupo de 15 vehículos aproximadamente con adaptaciones y que en sus techos portaron figuras de calaveras de todos colores.
Una llovizna ligera acompañó el inicio de la procesión sobre Paseo de la Reforma, pero a los pocos minutos desapareció, entonces las nubes se abrieron para dejar pasar la luz de sol y dar un ambiente cálido al evento.
Los danzantes folclóricos estuvieron también presentes en el desfile, sobre todo dos parachicos con sus penachos enormes y sus máscaras con rasgos españoles y que hicieron estallar sus látigos sobre el pavimento, mientras bailaban al ritmo de la música tradicional de Chiapas.
La alegría del desfile contagió a los capitalinos que estaban de paseo, sobre todo a quienes estaban en la Alameda y avenida Juárez y en sus lugares bailaron al ritmo de melodías como “La chica fresa” o “Bomboro quiñá quiñá”, “La Macarena” y “La Vaca”, entre otros.
La explanada del Palacio de Bellas Artes fue el punto final del desfile, al que la lluvia respetó y permitió que terminara con la alegría que inició, al ritmo de la batucada.
Yasmin Corona, quien vestía una camiseta blanca de la Selección Nacional, una blusa amarilla y el maquillaje clásico de la Catrina, alzó una réplica de la Copa del Mundo sobre Paseo de la Reforma para manifestar su gustó por la celebración de esa competencia deportiva en la capital y participó en el desfile porque, confesó, “soy súper mega futbolera”.