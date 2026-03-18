CCH Oriente reanuda clases presenciales tras ataque con cuchillo a estudiante
Los alumnos del CCH Oriente podrán regresar a las aulas este 19 de marzo, después de los paros registrados por el ataque a una alumna el 13 de febrero
Gloria López / El Sol de México
Mediante un comunicado, el CCH Oriente informó que las labores finalizarán el miércoles 18 de marzo, por lo que a partir de mañana se retomarán las actividades académicas de manera habitual.
La dirección del plantel solicitó a estudiantes, docentes y personal administrativo reincorporarse con normalidad, atendiendo sus respectivos horarios y actividades.
Asimismo, las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad durante el periodo de intervención y exhortaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales del plantel.
Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.