CCH Oriente reanuda clases presenciales tras ataque con cuchillo a estudiante 

Los alumnos del CCH Oriente podrán regresar a las aulas este 19 de marzo, después de los paros registrados por el ataque a una alumna el 13 de febrero

Gloria López / El Sol de México

Mediante un comunicado, el CCH Oriente informó que las labores finalizarán el miércoles 18 de marzo, por lo que a partir de mañana se retomarán las actividades académicas de manera habitual.

La dirección del plantel solicitó a estudiantes, docentes y personal administrativo reincorporarse con normalidad, atendiendo sus respectivos horarios y actividades.

Asimismo, las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad durante el periodo de intervención y exhortaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales del plantel.