Identifican patrones de riesgo como comercio que se ejerce en la vía pública; el trabajo sexual, la presencia de artistas autónomos y toda aquella actividad que se realiza en el espacio publico

ALEJANDRA MARTINEZ

La campaña está dirigida a personas en situación de calle, migrantes, mujeres, infancias, personas LGBTTTIQA, además incluye información sobre el derecho a la ciudad y al deporte.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dijo que“ apostamos a que el Mundial de Futbol no genere mayor exclusión, desplazamiento, ni discriminación.

El Mundial , insistió, representa una oportunidad de acercar, visibilizar, conocer la situación de grupos de atención prioritaria, así como de asumir la responsabilidad de proteger derechos que podrían estar en riesgo en el contexto de este encuentro deportivo.