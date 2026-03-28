Dana Estrada / El Sol de México

El gobierno de la Ciudad de México desplegó dos operativos de seguridad y pasos viales en los alrededores del Estadio Banorte y el Zócalo capitalino, debido al partido México vs Portugal que se llevará a cabo hoy a las 19:00 horas.

La Secretaría de Gobierno de la CdMx dio a conocer que, con motivo de la inauguración del Estadio Banorte, al sur de la ciudad, se han habilitado siete pasos peatonales para el acceso al lugar:

San Guillermo y Rey Papatzin

Parque Cantera

Circuito Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan

Además, se habilitó un acceso flotante en Bajo Puente-Circuito Azteca. En toda la zona habrá presencia de personal de seguridad, para vigilar, orientar y garantizar el ingreso de los asistentes.

También puedes leer: Tarjetones de acceso para vecinos del Estadio Azteca estarán listos hasta el Mundial

También habrá dos puestos de mando en la entrada principal del recinto, sobre Calzada de Tlalpan, y otro en el Acceso 8, ubicado en Circuito Estadio Azteca.

Policías capitalinos resguardadn las inmediaciones del Estadio Banorte - Foto: Ernesto Muñoz / El Sol de México

Por otro lado, en la plancha del Zócalo ya se encuentra un dispositivo de seguridad para quienes asistieran a ver el partido en mega pantalla en la zona. En la zona habrá funcionarios públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública para evitar la presencia de comercio informal y venta de productos piratas en el Centro Histórico y el Estadio Banorte.

¿Cuáles son las calle cerradas ?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) también informó sobre los trabajos de control de vialidad que están haciendo en Calzada de Tlalpan. Hasta el momento las vialidades que serán cerradas son las siguientes:

Norte de avenida Santa Úrsula.

Poniente de avenida del Imán y Gran Sur

Circuito Azteca y lateral de Periférico Sur

Oriente de Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida Las Torres

Mientras que las alternativas viales son:

División del Norte

Avenida Aztecas

Carriles centrales de Anillo Periférico Sur