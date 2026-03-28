México vs. Portugal: cortes viales, alternativas y operativo de seguridad
Los accesos peatonales ya operan en el Estadio Banorte y estarán activos también en el Zócalo. En los alrededores se prohíbe la presencia de ambulantes
Los accesos peatonales ya operan en el Estadio Banorte y estarán activos también en el Zócalo. En los alrededores se prohíbe la presencia de ambulantes
Dana Estrada / El Sol de México
El gobierno de la Ciudad de México desplegó dos operativos de seguridad y pasos viales en los alrededores del Estadio Banorte y el Zócalo capitalino, debido al partido México vs Portugal que se llevará a cabo hoy a las 19:00 horas.
La Secretaría de Gobierno de la CdMx dio a conocer que, con motivo de la inauguración del Estadio Banorte, al sur de la ciudad, se han habilitado siete pasos peatonales para el acceso al lugar:
San Guillermo y Rey Papatzin
Parque Cantera
Circuito Estadio Azteca
Periférico y Renato Leduc
Periférico y Calzada de Tlalpan
Paseo Acoxpa
Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan
Además, se habilitó un acceso flotante en Bajo Puente-Circuito Azteca. En toda la zona habrá presencia de personal de seguridad, para vigilar, orientar y garantizar el ingreso de los asistentes.
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También habrá dos puestos de mando en la entrada principal del recinto, sobre Calzada de Tlalpan, y otro en el Acceso 8, ubicado en Circuito Estadio Azteca.
Por otro lado, en la plancha del Zócalo ya se encuentra un dispositivo de seguridad para quienes asistieran a ver el partido en mega pantalla en la zona. En la zona habrá funcionarios públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública para evitar la presencia de comercio informal y venta de productos piratas en el Centro Histórico y el Estadio Banorte.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) también informó sobre los trabajos de control de vialidad que están haciendo en Calzada de Tlalpan. Hasta el momento las vialidades que serán cerradas son las siguientes:
Norte de avenida Santa Úrsula.
Poniente de avenida del Imán y Gran Sur
Circuito Azteca y lateral de Periférico Sur
Oriente de Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida Las Torres
Mientras que las alternativas viales son:
División del Norte
Avenida Aztecas
Carriles centrales de Anillo Periférico Sur
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De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, alrededor de 100 personas participan en la movilización