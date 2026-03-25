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Metrópolimiércoles, 25 de marzo de 2026

CDMX despliega operativo de seguridad y movilidad por reinauguración del Estadio Azteca

El gobierno capitalino desplegará un operativo de seguridad y movilidad con más de 10 mil elementos para vigilar el partido de futbol entre México y Portugal y otras zonas turísticas en la ciudad

Vania Solís / El Sol de México

Héctor García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), explicó que el plan se implementará debido al cierre a la circulación vehicular en Calzada de Tlalpan, avenida Santa Úrsula, avenida del Imán y Gran Sur.

El funcionario dio a conocer que el servicio de transporte de pasajeros será gratuito en esta ocasión y partirá de cinco puntos: Paseo de la Reforma, Polanco, Santa Fe, la colonia Roma y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Agregó que en el paradero de Chapultepec se pondrá en servicio la Línea 0 de transporte eléctrico, que llegará hasta el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El Tren Ligero funcionará con dos modalidades: un servicio directo de Tasqueña a la estación Estadio Azteca, donde solo descenderán aficionados con boleto, y un servicio ordinario que llegará hasta Xochimilco.

La titular de la Semovi precisó que no habrá acceso de taxis por aplicación en la zona de Última Milla; sin embargo, se habilitarán bahías de ascenso y descenso en Viaducto Tlalpan, Renato Leduc con Periférico y Paseo Acoxpa.

Despliegue de seguridad

El operativo comenzará desde el viernes 27 de marzo y cubrirá no solo el estadio, sino también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hoteles oficiales, centros de entrenamiento y el Zócalo capitalino.

Zonas Estratégicas y de Logística

Operativo en puntos turísticos en CDMX

El operativo también incluye presencia en sitios de alta afluencia y puntos turísticos distribuidos por toda la ciudad:

Dispositivo Vial y Cierres

La Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cortes a la circulación para mantener las inmediaciones del estadio como zona libre de vehículos.
Cierres principales alrededor del Estadio Azteca:

Alternativas viales:

Recomendaciones y Movilidad

La SSC también dio a conocer canales de atención y números de emergencia para las personas que necesiten ayuda o información:

Formada con aquel humeante café zapatista de la Fes Aragón-UNAM. Edito, escribo y monitoreo. Uno de mis mantras favoritos está inspirado en una frase de Dewey (Malcolm el de en medio): No importa lo que pase… rockanrolea

Vania Solis
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