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Metrópolisábado, 21 de marzo de 2026

Secretaría de Vivienda CDMX elabora un atlas de unidades habitacionales ante falta de datos oficiales

Autoridades capitalinas buscan conocer cuántas existen, su estado y características, ante el deterioro por falta de mantenimiento

Manuel Cosme

Necesidad de un registro exacto

Retos del mantenimiento y programas de rehabilitación

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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