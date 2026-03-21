









Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Aspectos de la calle Matlacoatl en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco. / Foto: Archivo Nadya Murillo/ El Sol de México

La Secretaría de Vivienda elabora un atlas de unidades habitacionales en la Ciudad de México ante la falta de datos precisos sobre su número y estado de conservación. El registro permitirá identificar características como tipo de vivienda, antigüedad y población residente, con el fin de integrarlas a programas de apoyo y mantenimiento.

La Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal del Congreso de la Ciudad de México, en un análisis del Programa OTOCH, advirtió que los multifamiliares enfrentan un deterioro creciente en su infraestructura derivado de la falta de mantenimiento, ya que la mayoría fue edificada hace 50 o 60 años.

El gobierno local no cuenta con una cifra aproximada de este tipo de inmuebles, indicó Guadalupe Chávez, subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales de la dependencia. La investigación del órgano legislativo mostró que existen tres cifras distintas sobre el número de unidades habitacionales en la capital. Una de ellas proviene de las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar de las Unidades Habitacionales, emitidas por la Procuraduría Social, que reporta nueve mil 168 unidades en 15 de las 16 alcaldías, con excepción de Milpa Alta.

Asimismo, las reglas de operación del programa OTOCH del año pasado contemplaron 11 mil 200 unidades habitacionales; mientras que el primer informe de labores de la Secretaría de Vivienda reportó un registro con datos y ubicaciones de 10 mil 332 unidades, de las cuales tres mil 498 son de interés social y seis mil 834 privadas.

Legisladores de dicha comisión señalaron que es indispensable contar con una cifra exacta de los multifamiliares en la capital, a fin de mejorar la planeación urbana, la asignación eficiente de recursos públicos y la aplicación de políticas públicas que mejoren las condiciones de estos conjuntos habitacionales.

Guadalupe Chávez afirmó que no existe un dato certero, sino aproximaciones, por lo que el atlas de unidades habitacionales es una necesidad, sobre todo porque en los últimos años aumentó el número de conjuntos de este tipo, de distintos tamaños, especialmente durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

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“Estamos haciendo un gran trabajo desde la Subsecretaría de Atención a las Unidades Habitacionales para identificarlas: si son de interés social, quién las construyó, en qué año, cuántas viviendas hay y cuántos habitantes residen en ellas, porque existe un estimado de más de 11 mil unidades habitacionales en la Ciudad de México”, explicó la funcionaria en entrevista con El Sol de México.

La Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal del Congreso capitalino opinó que uno de los principales desafíos es el deterioro de las instalaciones, derivado de la falta de mantenimiento y el uso continuo de áreas comunes, lo que ha provocado un desgaste significativo en las edificaciones.

En respuesta, la Subsecretaría de Atención a Unidades Habitacionales consideró que la situación no es generalizada. Reconoció que existen casos donde, por ejemplo, las escaleras estaban en malas condiciones por falta de mantenimiento, pero que han sido sustituidas mediante el Programa OTOCH.

La funcionaria informó que el presupuesto asignado a este programa en 2024 fue de 250 millones de pesos y que en 2025 aumentó a 600 millones, con lo que se atendieron mil 888 unidades habitacionales mediante trabajos de pintura, impermeabilización, rehabilitación de escaleras y sustitución de redes de agua potable y drenaje. Para 2026 se prevé intervenir dos mil 500 unidades habitacionales.