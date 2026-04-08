CDMX impulsa empleos por Mundial de Futbol

La Secretaría de Trabajo capitalina comenzará el 15 abril un programa para cubrir vacantes en sectores ligados a la Copa del Mundo

Dana Estrada / El Sol de México

“Nosotros estamos con nuestra operación normal, pero estamos enfocando nuestros esfuerzos a ciertos sectores que tienen que ver con el Mundial”, detalló Inés González Nicolás.

Inés González Nicolás dijo no tener la estimación real del aumento de ofertas laborales ocasionado solo por el Mundial de Futbol.

Para lograrlo, la dependencia creó un programa a favor de los derechos laborales de los y las albañiles, así como una línea telefónica y de WhatsApp propia.