elsoldemexico
Metrópolimiércoles, 8 de abril de 2026

CDMX impulsa empleos por Mundial de Futbol

La Secretaría de Trabajo capitalina comenzará el 15 abril un programa para cubrir vacantes en sectores ligados a la Copa del Mundo

Dana Estrada / El Sol de México

“Nosotros estamos con nuestra operación normal, pero estamos enfocando nuestros esfuerzos a ciertos sectores que tienen que ver con el Mundial”, detalló Inés González Nicolás.

Inés González Nicolás dijo no tener la estimación real del aumento de ofertas laborales ocasionado solo por el Mundial de Futbol.

Para lograrlo, la dependencia creó un programa a favor de los derechos laborales de los y las albañiles, así como una línea telefónica y de WhatsApp propia.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Finsus, o tras las huellas de CI Banco

image
Luis Carriles

Agua profundas / El derrame petrolero que viene

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La nueva ecuación alimentaria

image
Roberto Remes

El derecho de manifestación sí está en riesgo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES