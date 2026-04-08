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Metrópolimiércoles, 8 de abril de 2026

CDMX prevé fuertes lluvias durante el Mundial de Futbol; Brugada insta a permitir home office

La jefa de Gobierno hizo un llamado a los empresarios para permitir el trabajo a distancia durante el partido de inauguración

Manuel Cosme

Por ello, insistió en que los empresarios y actores económicos de la capital del país permitan que se haga home office el día de la inauguración del Campeonato Mundial, con lo que disminuirán los problemas de tránsito.

Sobre la implementación del home offlce, la mandataria capitalina dijo que es para evitar que esa fecha haya mucho tráfico y tener mejores condiciones de movilidad.

La funcionaria comparó está medida con la que se aplica en la época de campaña electorales.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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