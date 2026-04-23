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Metrópolijueves, 23 de abril de 2026

Centrobús buscará dar servicio a 100 mil usuarios en CDMX durante el Mundial 2026

Este incremento tendrá un aumento estimado del 11 por ciento durante los partidos mundialistas

Dana Estrada / El Sol de México

“Estamos hablando de alrededor de que pueden subirdedor de 100 mil personas para el Mundial”, sentenció Daniel Arcos, director general de RTP 

Es así que este jueves, iniciarán las pruebas operativas de las unidades y conductoras,  así como la colocación de los tótems digitales. 

¿Y el comercio ambulante? 

Sin embargo, la dirección de RTP informó que aún están en mesas de trabajo tanto autoridades de gobierno local como con agrupaciones de ambulantes, aunque garantizó que se llegarán a acuerdos que no afecten los recorridos de esta nueva ruta.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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