Centrobús buscará dar servicio a 100 mil usuarios en CDMX durante el Mundial 2026

“Estamos hablando de alrededor de que pueden subirdedor de 100 mil personas para el Mundial”, sentenció Daniel Arcos, director general de RTP
Es así que este jueves, iniciarán las pruebas operativas de las unidades y conductoras, así como la colocación de los tótems digitales.
¿Y el comercio ambulante?
Sin embargo, la dirección de RTP informó que aún están en mesas de trabajo tanto autoridades de gobierno local como con agrupaciones de ambulantes, aunque garantizó que se llegarán a acuerdos que no afecten los recorridos de esta nueva ruta.
Este sistema eléctrico de transporte capitalino operará con 19 trenes cuádruples para transportar hasta 45 mil personas por partido durante la justa mundialista; las obras de modernización están casi concluidas
Con una proyección de 90 mil usuarios para el primer día de operaciones, este próximo 8 de mayo, la Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX (RTP) buscará que para junio, mientras dure el Mundial de Futbol, el número de usuarios crezca a más de 100 mil pasajeros diarios, incluyendo a turistas nacionales e internacionales.
En entrevista con El Sol de México, Daniel Arcos dijo que buscarán que esta nueva ruta se posicione dentro de las 15 con mayor afluencia, de todo el sistema compuesta de 104 rutas que dan servicio a toda la ciudad. Y con un costo de cinco pesos por viaje.
“Estaríamos proyectando que esté dentro de las 15 rutas que más transportamos. Ahorita la ruta que más transportamos es la 34B que va de la Santa Fe a La Bombilla. (…) tenemos proyectado que va a aumentar la demanda, que va a ser un buen servicio y en la tarifa de cinco pesos, pues es algo muy accesible y nuestra función es un fin social”, explicó Arcos.
Este jueves, el gobierno de la CDMX, presentó 11 de las 12 autobuses eléctricos que darán servicio a los dos circuitos del Centrobús Ruta de las Heroínas Indígenas. Ya que la última unidad aún se encuentra en China, pero deberá llegar en los próximos días.
De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, la adquisición de estas unidades 100 por ciento eléctricas significó una inversión de 111 millones de pesos, así como el resto de infraestructura, que también contempla la colocación de tótems digitales colocados en el perímetro A del Centro Histórico, delimitado por vialidades como Izazaga, Circunvalación y Garibaldi, y los cuales tendrán la función de informar a los usuarios de esta nueva ruta de transporte público, el tiempo de llegada de cada autobús, las paradas, así como la oferta en programa la sociales, hotelera, de restaurantes y museos, e información relacionada con el Mundial de Futbol, como marcadores.
El Centrobús estará dividido en dos circuitos, el externo de 6.2 kilómetros, y dará servicio a calles como Eje Central, República de El Salvador, República de Venezuela, y Belisario Domínguez . El circuito interno, compuesto de poco más de cinco kilómetros pasará igualmente por Eje Central, República de Uruguay y Circunvalación.
En total habrá 33 estaciones que conectarán con estaciones del Metro, Metrobus, estaciones de Ecobici y otros medios de transporte público. Además de conectar con 186 puntos históricos como el museo del Templo de Mayor, el Palacio de Bellas Artes, Torre Latinoaméricana, Zócalo, Alameda Central, Hemiciclo a Juárez y más.
Para el manejo de estas unidades , desde los primeros días de abril se han capacitado a 300 mujeres que anteriormente ya eran operadoras de unidades RTP así como la contratación de nuevas conductoras, ya que será un transporte manejado únicamente por mujeres.
En un pequeño recorrido realizado para la comprobación del funcionamiento de estas unidades, El Sol de México observó que pese al reordenamiento del comercio ambulante del Centro Histórico que desde enero anunció el gobierno capitalino, en las calles continúan decenas de puestos ambulantes, pese al tránsito de las unidades del Centrobús.
“Es un plan integral donde se involucran varias autoridades, entre ellas la Autoridad del Centro Histórico, las alcaldías , para ver precisamente todas las problemáticas que pudiéramos enfrentar, se están llevando a cabo mesas de trabajo y estamos en buenos términos en el sentido de que el proyecto se va consolidando. Vamos a iniciar las pruebas a partir de hoy con reconocimiento de rutas”, confirmó Daniel Arcos.