La ciclovía Gran Tenochtitlán será inaugurada el domingo próximo tras adecuaciones en cruces riesgosos y mejoras en la iluminación ante las quejas de los usuarios

Karla Mora / El Sol de México

Estas adecuaciones ocurrieron después de que no se cumpliera la fecha original de entrega, prevista para el 29 de noviembre de 2025, por lo que el gobierno capitalino utilizó diciembre, enero y febrero para realizar correcciones.

La ciclovía, de 34 kilómetros, va del Metro Chabacano al Estadio Azteca; atraviesa las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez e Iztacalco y enfrenta problemas en su convivencia con otros modos de transporte y sectores de la población.

Aunque automovilistas han señalado la reducción de carriles como una afectación, son los propios vehículos los que invaden la arteria al estacionarse junto a la ciclovía, especialmente en el tramo de Xola a Viaducto, en dirección al Centro.

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La rodada inaugural iniciará a las 8:30 horas del 19 de abril en la Calzada de Tlalpan, previo al recorrido, habrá actividades en la plancha del Zócalo capitalino, donde se prevé formar una bici monumental, según informó Clara Brugada, jefa de Gobierno.

De acuerdo con estimaciones de la fundación Heinrich Böll Stiftung realizadas el año pasado, la ciclovía de Tlalpan registraba entonces un promedio de 150 viajes por hora.