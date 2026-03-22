elsoldemexico
Metrópolidomingo, 22 de marzo de 2026

Ciclovía de Tlalpan se encharca antes de inaugurarse; refuerzan desazolve tras lluvias atípicas

Tras las primeras lluvias de este 2026 usuarios de la ciclovia detectaron encharcamientos a la altura de Xotepingo; las autoridades capitalinas aseguran que no se repetirá

Dana Estrada / El Sol de México

Estos se realizarán de manera permanente para evitar problemas en este carril confinado que aún no ha sido inaugurado por el gobierno capitalino

Esparza Hernández aseguró que los trabajos preventivos se realizan todo el año, tanto en época de estiaje como durante la temporada de lluvias, para garantizar el óptimo funcionamiento de la ciclovía. 

“La ciclovía ya está completa, tengo entendido, pero ese es un tema que lleva la Secretaría de Obras, creo que ya está”, respondió al cuestionarlo sobre cuándo será inaugurada la obra

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Aves_apertura
METRÓPOLI

Gorrión: el pequeño señor de las banquetas en CDMX

El gorrión se volvió parte de esa utilería viva de la ciudad que sólo se nota cuando falta: el motociclista, la señora de los tamales, el policía recargado en una patrulla, la jacaranda en flor, la fila del camión, el perro dormido junto al puesto de periódicos. Está ahí, pero su abundancia lo volvió invisible.

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Rumbo a la demolición cultural de Occidente (VI)

image
Felipe Arizmendi

Conversión eclesial: los pobres

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuba no es cualquier país

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES