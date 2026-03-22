Ciclovía de Tlalpan se encharca antes de inaugurarse; refuerzan desazolve tras lluvias atípicas

Tras las primeras lluvias de este 2026 usuarios de la ciclovia detectaron encharcamientos a la altura de Xotepingo; las autoridades capitalinas aseguran que no se repetirá

Dana Estrada / El Sol de México

Estos se realizarán de manera permanente para evitar problemas en este carril confinado que aún no ha sido inaugurado por el gobierno capitalino.

Esparza Hernández aseguró que los trabajos preventivos se realizan todo el año, tanto en época de estiaje como durante la temporada de lluvias, para garantizar el óptimo funcionamiento de la ciclovía.

“La ciclovía ya está completa, tengo entendido, pero ese es un tema que lleva la Secretaría de Obras, creo que ya está”, respondió al cuestionarlo sobre cuándo será inaugurada la obra.