Ciudadanos piden blindar el presupuesto para cuidados en CDMX

Víctor Varela, legislador del PVEM, indicó que la petición se debe incluir en una ley secundaria para que, en caso de una crisis financiera o sanitaria, no se ajuste el gasto gubernamental de este rubro

Manuel Cosme

Agregó que entre las principales peticiones de quienes asistieron a las mesas esta la atención a la salud mental y a las juventudes y la creación de un registro de personas cuidadoras.

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La legisladora de Morena mencionó que en la preconsulta de la ley el 80 por ciento de las personas cuidadoras opinaron que “no se siente cuidadas”, que es un dato que les marcó a los legisladores y por eso expresó que “en la ley se plantean varios mecanismos, de entrada, los derechos de las personas cuidadoras”.