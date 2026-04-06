Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital, reconoce que hay indiferencia vecinal por acudir a las mesas receptoras de opinión

Manuel Cosme

La mandataria capitalina afirmó que en ocasiones hay indiferencia o las personas no quieren acudir a esos ejercicios ciudadanos, dejan que unos cuantos tomen las decisiones y luego se molestan por las determinaciones aprobadas.

Sin embargo, estableció que las alcaldías tuvieron un incremento de recursos, a fin de atender los servicios y la infraestructura y que deben asignar dinero para ello.

Insistió en respetar la decisión de las personas que acuden a participar en la consulta ciudadana, que promueven y llegan a tomar decisiones para su comunidad.