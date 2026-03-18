La Coordinadora tiene previsto realizar un paro de al menos 72 horas en la plancha del Zócalo capitalino

Rafael García

Además, se prevé un plantón de 72 horas en el Zócalo capitalino.

El comisionado de Convergencia del Estado de Guerrero, Gervasio García, estimó que hoy participan alrededor de 20 mil maestros.

La marcha será encabezada por la Sección 22 de la CNTE, que irá al frente del contingente que trae en las manos distintas banderas y mantas que exigen “¡una pensión justa para los maestros!”.

Al llegar a la Plaza de la Constitución, el magisterio tiene previsto llevar a cabo un mitin, para luego hacer una visita de cortesía a la embajada de los Estados Unidos para exigir alto a los actos de represión a países como Venezuela y Cuba.

Asimismo, en la embajada de Panamá estarán presentes los profesores pertenecientes a las secciones de Guerrero y Chiapas.

Se prevé que por la tarde de hoy se instale la Asamblea Nacional Representativa para definir el plan de acción a llevar a cabo mañana. Cientos de maestros ya instalaron sus casas de campaña en el Zócalo capitalino.