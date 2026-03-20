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Metrópoliviernes, 20 de marzo de 2026

CNTE visitará 7 Afores hoy; estos son los puntos en Paseo de la Reforma

Son algunas de las financieras que administran sus cuentas individuales, por las que se eliminó el sistema solidario de pensiones

Rafael García

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que había un límite financiero para resolver estas demandas económicas, mientras que los maestros respondieron que, cuando se tiene voluntad, hay solución.

Desde este miércoles la CNTE inició con un paro de 72 horas en el Zócalo capitalino que durará hasta hoy, y como parte de sus acciones llevó a cabo una manifestación desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

También visitó las embajadas de Estados Unidos, Israel y Panamá para condenar los hechos de represión a países como Venezuela, Cuba y Palestina, mientras que ayer bloqueó Paseo de la Reforma y Bucareli por nueve horas.

¿Cuáles serán las Afores que visitarán?

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