Considera que esta obra demuestra que no era necesario “el faraónico aeropuerto de Texcoco” para volver a centralizar la conectividad del centro del país

Manuel Cosme

Asimismo, explicó que el Tren Felipe Ángeles representa una infraestructura estratégica que impulsará la transformación la Zona Metropolitana del Valle de México en una de las más competitivas del mundo.

Asimismo, consolidará a Buenavista como la estación ferroviaria de la Ciudad de México porque de ahí saldrán las líneas de ese medio de transporte hacia ciudades del norte del país.

Clara Brugada calificó de positiva la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de recuperar para el Estado la operación del tren suburbano Felipe Ángeles.