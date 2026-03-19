Con retraso, entregan sistema de captación de agua pluvial en el Estadio Azteca











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Asamblea Vecinal Tlalpan Coyoacán contra las megaconstrucciones emitieron un comunicado en el que acusan que este proyecto es un paliativ / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Con más de dos semanas de retraso, el gobierno de la Ciudad de México entregó un sistema de captación de agua pluvial a un lado del Estadio Azteca, con el fin de abatir los encharcamientos que hay en la zona de Santa Úrsula Coapa en temporada de precipitaciones.

La inauguración se da en el marco del desacuerdo vecinal, donde algunos habitantes originarios de la zona en resistencia permanente a las obras del Mundial de Futbol aseguraron que este proyecto no atiende las necesidades reales del pueblo y, en cambio, trata de invisibilizar la lucha en contra de que Televisa tenga la concesión de un pozo.

El jardín de agua de lluvia, el cual contó con una inversión de 22 millones de pesos, permitirá filtrar más de un millón de litros de agua de lluvia en un sólo punto, lo que equivale a 130 pipas de agua de 10 mil litros.

Y el sistema completo con colector y tanques superará la captación de 10 millones de litros, haciéndolo el sistema de captación más grande del país, señaló José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX (Segiagua).

El sistema inaugurado no es únicamente un espacio verde, sino una infraestructura integral que incluye tanques tormenta, colectores y mecanismos de filtración / Foto: Omar Flores / El Sol de México

La forma en que el jardín capta el agua ocurre cuando la lluvia corre por la calle y entra por unas coladeras donde hay una rejilla que atrapa la basura grande, como hojas o plásticos, luego viaja por un tubo hacia un filtro especial que separa la grasa y la tierra.

Después, el agua limpia llega a un canal alrededor del jardín y se reparte por las plantas. En el terreno del jardín se colocó una capa de sustrato, grava y tezontle, que actúa como una esponja para retener la humedad, así como un polímero superabsorbente, capaz de retener cientos de veces su peso en agua, lo que permite proteger la vegetación en temporada de estiaje.

El espacio tiene la capacidad de captación del agua de lluvia superficial que llega por la avenida Azteca, actuando como una esponja que ayuda almacenar el agua cuando llueve, detalló el titular de la Segiagua.

Ante vecinos del pueblo Santa Úrsula Coapa y de funcionarios, encabezados por la mandataria local, Clara Brugada, el secretario señaló que es un proyecto muy integral que ayuda a evitar inundaciones y genera un espacio público “muy bello”.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, expuso que este proyecto forma parte del programa Acupuntura Hídrica y anunció que la estrategia tendrá otros 160 puntos que permitan la infiltración del agua en distintas zonas.

“Si aquí se están captando 10 millones de litros de agua, vamos a construir otros dos tantos más, de tal manera que las obras que vienen bajo este sistema capten 20 millones de litros de agua, y así nos vamos a ir, es parte de este programa”, mencionó.

Aspectos del Estadio Azteca a meses de comenzar el Mundial de Futbol. / Foto: Maximiliano Pérez / La Prensa

Explicó que el sistema inaugurado no es únicamente un espacio verde, sino una infraestructura integral que incluye tanques tormenta, colectores y mecanismos de filtración que permiten captar, limpiar e infiltrar el agua de lluvia, contribuyendo a la recarga del acuífero.

En el marco de la inauguración del jardín, vecinos de la Asamblea Vecinal Tlalpan Coyoacán contra las megaconstrucciones emitieron un comunicado en el que acusan que este proyecto es un paliativo para mitigar las protestas que exigen se retire la concesión de agua a Televisa.