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Metrópolijueves, 19 de marzo de 2026

Con retraso, entregan sistema de captación de agua pluvial en el Estadio Azteca

El sistema está intregrado por un jardín de agua, colectores y tanque; vecinos cuestionan la funcionalidad del proyecto

Karla Mora / El Sol de México

El sistema está compuesto de un jardín de agua de lluvia, un colector y tanque de tormenta sobre Circuito Azteca, trabajos que debieron estar listos el 28 de febrero de este año.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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